荒野求生記！四川水電站工人地震受困17天獲救 吃樹根、喝尿維生

四川瀘定9月5日發生規模6.8地震，獨自被困山林17天的水電站工人甘宇獲救治療後講述他的經歷，為了維生吃過野果、樹根，喝過苔蘚水、尿液。在身上多處骨折下每天移動兩三個小時，憑著意志力找到山下人煙處獲救。

甘宇21日獲救時，全身幾已虛脫，多處軟組織挫傷、肋骨骨折、左下肢腓骨骨折，伴有嚴重感染。他暴瘦20公斤，更因長時間未進食，食管、胃多處潰瘍。經過治療後，25日晚，他由四川大學華西醫院ICU病房轉入普通病房。

澎湃新聞報導，甘宇是瀘定縣灣東水電站的施工人員。地震發生後，灣東河沿岸山體滑坡，形成堰塞湖。甘宇和同事羅永第一時間救助受傷同事，再爬上大壩拉閘洩洪，避免了水位漫壩沖毀下游村莊，但也因此受困。羅永7日一人先外出求救，甘宇留在原地等待。羅永8日獲救再帶人回頭找甘宇時，甘宇已不見蹤跡。

甘宇說，「那幾天我看到直升機在找我，我才拼命地自救，想活著出去。當時我在樹上掛了一些衣服，喊救命，還是想了一些辦法，只是沒有人回應」。「我每天都要喊。不管有沒有飛機飛過，我隔一段時間就會喊一下。萬一有人發現了呢？」

晚上時，就在樹下或山頂上待著。半夜聽到滑石頭的時候，還是會醒。也有一些東西（野獸）在叫吧。「我很累了，不想動，也不能動，就只能躺著睡覺」。

下雨的時候，有時沒地方躲，只能露天淋著雨，基本一晚上沒睡。受困期間，撿到一點掉地上的野生獼猴桃（奇異果）吃了，樹根、樹葉這些東西吃過，其他時候都是餓著的，只能過一段時間喝（些）苔蘚水。下了雨樹上就有苔蘚，用手捏著，就可以喝水了。找不到水源的時候，還喝過尿液。

甘宇表示，跟羅永分開後的第二天還是第三天的時候，山上滑坡，石頭掉下來把他的腳砸骨折了，只能忍著痛走路。

一個人在風雨中走的時候，很孤獨，很無力，但是又想著活著，只有活著最有希望，反正有人會找他。他覺得什麼東西現在都不重要，（如果活下來）就想跟家人在一起。會回想一些以前做過的事情，還有想出去做些什麼事，靠這些來支撐自己。

被困14天後，甘宇爬上一個大草原，看到那裡有幾十頭牛羊，就大聲呼救。他找到一個壓縮餅乾，有人吃過的，估計是救援隊員留下的，他趕緊吃了，他還找到一個礦泉水瓶，沒有水，但在後面找到了牛羊喝水的水塘。

甘宇在大草原處待了兩天，以為有人會在那裡經過，他就喊，大聲呼救。但是沒人來。偶爾無聊時他就跟牛羊它們說話，但他知道，有牛羊距人煙處已不遠，且從那裡已能看到公路了，「我就覺得很有希望，看到有希望了，人的狀態就好一點」。

最後他在大草原邊上找到一條路，他就往下走，朝著對面公路的方向走。走到下面的時候還有滑坡，他喊「救命」，結果被倪大哥（村民）聽到而獲救。

甘宇說，他應該還能再堅持個一兩天，因為已經看到有人群，看到對面有公路，而且還聽到有人聲，但被救的時候已經全身沒力氣了。「最後幾天我的褲子都搓爛完了，屁股都搓爛了」。

他說，被困的17天夜裡有夢到家人在找他。醒來之後，就覺得又有力量了。

很多人認為甘宇能夠活下來是個奇跡，甘宇表示，他也覺得是個奇跡，他已經比（地震）當場死在那裡的人要幸運得多。