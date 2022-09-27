古村落新光彩 山西文旅正熱門

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「大街向東有門面，油漆櫃檯金字匾。賣針嘍，賣針嘍……」在山西省晉城市澤州縣大陽鎮，陽阿李記老針店的老闆李連五頭戴瓜皮帽，身著藏青色長袍，走街串巷，吆喝叫賣，引得遊客跟隨圍繞。

新華社報導，近年來，大陸各地星羅棋布的傳統村落備受遊客喜愛，尋古體驗遊成文旅新熱門。

大陽古鎮是「中國歷史文化名鎮」，有悠久的歷史。眾多保存完好的明清古建築和世代生活其中的居民，使小鎮保留難得的古樸風貌。

山西省級非物質文化遺產「打鐵花」、傳統木作、石碾小米製作等過往生活場景和生活方式重回古鎮。在燈光技術、基礎設施等的共同幫助下，這座古鎮保持活力，吸引各地遊客來此遊覽。

河南焦作遊客陳先生說，帶著孩子到大陽古鎮追尋古蹟，體驗古村落居民的生活方式，大人可以解壓，還能增加孩子對歷史的感知。

透過開發旅遊項目、改善基礎設施，不少大陸古村落讓沉睡的「遺產」展現出新的吸引力。位於晉城市陽城縣北留鎮的皇城村擁有皇城相府古建築群，是第一批列入大陸傳統村落名錄的村莊，村中核心建築皇城相府是清代名相陳廷敬的故居。

2021年以來，晉城市依託豐富的古堡、傳統古村落資源和南太行山美麗景色，在1553個村中優選了康養資源豐富、有特色的100個村落和100個明清院落，在保護優先的理念下，建設「百村百院」康養民宿工程，發展文旅產業，助力鄉村振興。

建築 遺產 古蹟

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