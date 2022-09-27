山東威海／乳山大喜餅 手工脆甜香

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
乳山喜饼擀製 圖／本報山東威海傳真
乳山喜饼擀製 圖／本報山東威海傳真

膠東半島地區的喜餅，最獨特的當屬乳山大喜餅；大方的外觀，在膠東眾多喜餅中，僅大小就排行老大。乳山喜餅個最大、形最圓、色最美、味最純，食後最不燒心，這幾「最」特點，使乳山大喜餅在全大陸都很聞名。

乳山大喜餅的由來，有段傳說。三國時代，吳國孫權聽取周瑜的計謀， 將妹妹孫尚香嫁給劉備。騙劉備來吳娶親是假， 奪荊州之地是真。諸葛亮識得計謀，決定將計就計，弄個假戲真做。他命人加緊烘烙了一批「龍鳳喜餅」，讓劉備帶去相親。劉備一進吳國城，把所帶的「龍鳳喜餅」全部分發給百姓，一時全城人都知道劉備是來娶孫尚香的。從此，喜餅成了人們結婚廣布喜訊的禮物。

乳山喜餅定型圖／本報山東威海傳真
乳山喜餅定型圖／本報山東威海傳真

乳山大喜餅最大的特點，有脆、甜、香的共同風味，還有軟、潤、滑等家庭特色。每一塊喜餅都是手工製作。在乳山， 凡是娶妻嫁女的，家家都做媳婦餅；喜主家要做上千個喜餅分給客人，親朋好友最低也要做五、六十個，留待結婚當天帶到喜主家中。喜宴完以後，喜主留下客人的一半喜餅，表示接受客人的祝福，同時喜主要把自己做的餅送相同數目給人家，互換一下，也叫人家沾點喜氣。

正宗的乳山大喜餅，直徑為15公分，厚度有4.5－5公分。客人在眾喜餅中流連，如果發現自己烙的餅，比這個規格小，她自己也感覺不夠大氣，拿不出手。那些色正、個大、形圓的喜餅，客人自己也感覺臉上有光。因此，乳山的喜餅，沒有小的，這也正是乳山人以大方示人的最有力證據。

喜餅 結婚 相親

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