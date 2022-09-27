山東威海／赤山風景名勝 古剎‧海景‧山色 磅礡壯觀 秀美靈動

榮成市東南部的石島海濱， 三面環海， 山海相連，與大陸北方最大的漁港－石島港緊相毗鄰。石島海濱的赤山風景名勝區， 海景壯觀， 山色秀美，山、海、湖、港互為一體，與漁村、花村、畫村等民俗村連點成線，是大陸漁業第一大市榮成市南部沿海的核心景區，以山海觀光、生態休閒、海濱避暑、漁家民俗、佛教文化、國際交流，深受遊客喜愛。

赤山全景，美不勝收。圖／本報山東威海傳真

赤山因石紅而得名，海拔370公尺，山形奇特，可俯瞰曲折多變的海岸線。佛教千年名剎─法華院坐落在赤山上，這裡也是赤山明神得道之處，匯集獨特的宗教人文歷史文化。景區廣達12.8平方公里，擁有膠東著名寺院千年古剎－赤山法華院；世界最大的海神像－赤山大明神；大陸北方民俗文化博覽園－榮成民俗館；日本天台宗三祖圓仁法師的紀念地－赤山禪院；大陸最大的水石文化館－世廉雅石館；森林公園－天門潭等。

赤山明神，威鎮四海，守護鄉土。圖／本報山東威海傳真

赤山法華院是山東半島最早、規模最大的佛教寺院之一，建於唐代，至今已逾千年歷史，為中日韓三國共同的宗教聖地。高坐在赤山上的赤山明神雕像，高58.8公尺，為全世界最大的鍛銅神像，也是大陸第一海神像。赤山明神亦稱赤山神，威鎮四海，法力無邊，守護鄉土，福佑大千，功德無量，乃華夏北方庇佑之神。神像右手向下， 即表示撫平海浪、護佑漁民。