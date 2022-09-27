山東威海／榮成天鵝湖 亞洲最大天鵝越冬棲息地

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
榮成天鵝湖，亞洲最大的天鵝越冬棲息地。圖／本報山東威海傳真
榮成天鵝湖，亞洲最大的天鵝越冬棲息地。圖／本報山東威海傳真

山東半島最東端的榮成市，每到冬季，與天鵝有美麗的約會；榮成最著名的，便是天鵝，這裡是天鵝的故鄉，榮成天鵝湖，是亞洲最大的天鵝越冬棲息地。

榮成作為天鵝的最佳越冬棲息地，每年自10月底左右開始，上萬隻天鵝從西伯利亞、蒙古飛行2000－4000公里來到榮成，主要棲息在俚島鎮煙墩角海灣、好運角旅遊度假區天鵝湖，以及榮成沿海、濕地、河道等地。湖水的東北方，是可以遮蔽風寒的山巒，南岸泛著鹽跡的暗紅色灘

塗，布滿了低矮的苔草和鳥類的腳印。長長的棧道上，三三兩兩看天鵝的人們，或駐足觀賞，或隨機拍照，或架鏡遠眺，盡賞湖心群群天鵝的美姿。

榮成天鵝湖，亞洲最大的天鵝越冬棲息地。圖／本報山東威海傳真
榮成天鵝湖，亞洲最大的天鵝越冬棲息地。圖／本報山東威海傳真

近年來，來榮成棲息的天鵝，隨著山水環境的改善而擴大棲息範圍；它們像遊客一樣，自由自在地棲息在榮成的山水間。目前， 在榮成的沿海、湖河、濕地等處，都有了天鵝的蹤影。

天鵝喜歡榮成，有的四點原因：一是榮成沿海資源環境的得天獨厚。冬天很少結冰，周圍環境清潔優美，是最適合天鵝居住棲息的地方。二是海中魚蝦貝藻等海洋資源豐富，尤其是有天鵝喜歡覓食的大葉藻，天鵝來了餓不著。

榮成天鵝湖，亞洲最大的天鵝越冬棲息地。圖／本報山東威海傳真
榮成天鵝湖，亞洲最大的天鵝越冬棲息地。圖／本報山東威海傳真

三是榮成人民珍惜環境保護，加強沿海排汙治理，保持了海面清潔，建立了天鵝自然保護區。四是附近居民視天鵝為寶貝，養成了與天鵝和諧相處的習慣。比如，自覺地不燃放鞭砲、不噪音驚擾、不亂投食物等。當天氣寒冷、水面結冰時，工作人員會有計畫地向水面投放鳥糧，保證天鵝吃食無憂。發現天鵝受到傷病困擾，及時替牠們療傷治病，保健康復，然後放飛。

天鵝 濕地

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