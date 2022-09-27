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山東威海／海上仙山之祖昆嵛山

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
昆嵛山，道教全真派發祥地，有「海上仙山之祖」美譽。圖／本報山東威海傳真
昆嵛山，道教全真派發祥地，有「海上仙山之祖」美譽。圖／本報山東威海傳真

「海上仙山屬蓬萊，蓬萊之祖是昆嵛。」膠東半島東端的昆嵛山，主峰泰礡頂海拔923公尺，是膠東半島第一高峰；方圓百里，峰巒綿延，林深谷幽，古木參天，多有清泉飛瀑，遍布文物古蹟。此山是道教全真派的發祥地， 有「海上仙山之祖」美譽。

昆嵛山是大陸聞名的道教聖地，全真祖師王重陽曾在此山中，收全真七子為徒，開創了全真教。始建於800多年之前的神清觀，是全真教的祖庭，在道教歷史上擁有重要的地位，是中國道教宗奉的聖地。

昆嵛山特產櫻桃圖／本報山東威海傳真
昆嵛山特產櫻桃圖／本報山東威海傳真

昆嵛山山重水複，氣象萬千，風光旖旎，千百年來形成了上百處風景名勝，其中，久負盛名者有十處：昆嵛覽勝、昆嵛疊翠、泰礡雲海、昆嵛山市、石洞煙霞、龍池噴雪、麻姑仙跡、玉陽洞天、月芽石刻、老子天然石像。

昆嵛山花海圖／本報山東威海傳真
昆嵛山花海圖／本報山東威海傳真

昆嵛山南延的支脈聖經山，據史書記載，遠在漢唐之際， 這裡就寺觀林立， 洞庵毗連， 香火不絕。至今，聖經山還遺留下混元殿、三清殿、三官殿、眾仙墳、朝陽洞、老君廟、龍王廟、山神廟、東華宮、東華洞、玉皇閣、天門、臥仙石等眾多道教遺跡。聖經山主峰海拔3 8 5公尺，山頂矗立著一塊長約15.6公尺、高約6公尺的巨石，其上陽面陰刻有《太上老子道德經》上、下兩卷，146行、五千餘字，顏體楷書，略帶魏風，聖經山因此而得名。

昆嵛山，道教全真派發祥地，有「海上仙山之祖」美譽。圖／本報山東威海傳真
昆嵛山，道教全真派發祥地，有「海上仙山之祖」美譽。圖／本報山東威海傳真

每年5 月2 0 日至2 2日，聖經山都舉行文登昆嵛山會，推出民間藝術表演、道教全真尋根遊、書法石刻文化研修等活動，形成了集道教文化、古今書法石刻、自然風光於一體的「山水文化」特色。

教宗 國道 文物

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