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古人也做核酸？大陸兒童讀物曝「抗疫3000年」 網笑翻：現在是第2年

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
該書封面圖左下角，一名身穿古代衣服、梳有古代髮型的男子，疑似正用棉棒為一名孩童採集鼻拭子。 圖翻攝自Reddit
該書封面圖左下角，一名身穿古代衣服、梳有古代髮型的男子，疑似正用棉棒為一名孩童採集鼻拭子。 圖翻攝自Reddit

新冠肺炎在全球肆虐，在過去2年多，中國大陸一直堅持以「動態清零」策略抗疫。港媒報導，近期，一本由南京大學出版社出版的《抗疫三千年：寫給孩子的中國古代抗疫故事》，引起不少網民關注。該書梳理了先秦到清末年間，古人如何抗擊瘟疫，封面圖上卻有身穿古代衣服的人，疑似做核酸檢測。

香港01報導，該書梳理了從先秦到清末的3000年間，中國人遭遇瘟疫、預防和抗擊瘟疫的經典故事，並從現代科學的角度講述不同歷史時期中國人對瘟疫的認識，以及古代的防疫抗疫手段背後的文化邏輯和科學價值。

該書分為四個章節，先從《山海經》故事等民間傳說講述古人對瘟疫的認識過程，分析其局限性和科學價值，其後講述春節、端午節、重陽節的節俗與防疫的關係，分析古人將防疫內化為節日習俗的文化先進性。

接下來會以歷史名人為出發點，介紹天花、鼠疫、瘧疾等疾病在古代的傳播，以及古人對傳染病的防控防治方法和政策，同時結合現代科學，科普相關衛生防疫知識。最後講述張仲景等名醫研究瘟疫、治療瘟疫的故事。

據報導，雖然書中內容與近年的新冠肺炎疫情無關，但該書的封面圖左下角，卻有一名身穿古代衣服、梳有古代髮型的男子，疑似正用棉棒為一名孩童採集鼻拭子。

封面圖引起網友熱議。有人認為，正在採集鼻拭子的古代男子，其髮型是先秦時期典型的綰髻束髮造型，笑言是否意味著中國早在幾千年前已經開始用核酸檢測抗疫；亦有人指出，書中內容是科普衛生知識、常見傳染病等，只是「封面有些緊跟時代步伐」。

有網友說：「下面的圖笑死，古代核酸」；「現在是第二年，還有2998年」；「比八年抗戰還要牛逼（厲害）的三千年抗戰」；「喜提最佳兒童恐怖文學獎」。

新冠肺炎

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