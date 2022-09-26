「奧鹿」（諾盧）颱風來襲 福建廣東沿海將有七級大風

大陸中央氣象台發佈颱風黃色預警，受颱風「奧鹿」（我譯諾盧）影響，福建、廣東沿海等地將有七級大風，三沙群島將有大雨或暴雨。

據中國中央氣象台官網消息，中央氣象台星期一（9月26日）早上6時發佈颱風黃色預警，颱風奧鹿星期一早晨由菲律賓呂宋島移入南中國海中東部海面。颱風中心早晨5時位於黃岩島東偏北方約195公里的南中國海中東部海面上，中心附近最大風力有14級。

颱風奧鹿預計將以每小時25-30公里的速度向偏西方向移動，逐漸向越南東部沿海靠近，強度還將有所加強，星期三（28日）在越南東部沿海登陸，登陸後強度快速減弱。

受冷空氣和奧鹿的共同影響，星期一（26日）早上8時至星期二（27日）早上8時，福建沿海、廣東沿海、海南島東部沿海、台灣島西部沿海以及臺灣海峽、巴士海峽、南中國海大部海域、三沙群島附近海域將有6-7級風，陣風8-9級；其中南中國海中部海域、西沙群島和中沙群島附近海域風力可達8-12級，陣風13-14級；颱風中心經過的附近海域風力有13-16級，陣風17級及以上。

同時，三沙群島將有大雨或暴雨，部分島嶼將有大暴雨。

大陸中央氣象台提醒，相關水域水上作業和過往船舶應當回港避風，加固港口設施，防止船舶走錨、擱淺和碰撞，並停止室內外大型集會和高空等戶外危險作業。