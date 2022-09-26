中國5株5000歲古樹「全在陝西省」 一棵傳為黃帝所栽、種子曾遠赴太空

第二次（2015到2021年）古樹名木資源普查結果日前公佈，全國普查範圍內的古樹名木共計508萬1900株，其中5000年以上的古樹有5株，全數都在陝西，當地也是最早開啟古樹保育的地方。

根據《城市古樹名木保護管理辦法》規定，古樹是指樹齡在100年以上的樹木。普查結果顯示，古樹名木資源最豐富的省份是雲南，超過100萬株，陝西、河南、河北超過50萬株。

普查結果顯示，全國散生古樹的樹齡主要集中在100到299年間，共有98萬7,500株；樹齡在300到499年的有16萬300多株；樹齡在500年以上的則有6萬8,200株，其中1000年以上的古樹有1萬745株。

《長江日報》報導，五株古樹有兩棵是位於延安市黃陵縣黃帝陵的黃帝手植柏、保生柏，另外三株是距離黃陵縣城20多公里的老君柏，渭南市白水縣倉頡廟內的古柏、商洛市洛南縣的頁山大古柏。

最有名的黃帝手植柏被封為是「世界柏樹之父」，相傳為軒轅黃帝所栽，人稱軒轅柏，亦稱黃帝手植柏。這株古柏高20餘米，胸徑11米，樹冠面積190餘平方米，是特級保護古樹，粗壯的樹幹七個人手拉著手合抱不攏。

五千年古樹黃帝柏

西北大學中國思想文化研究所教授張茂澤介紹，史料記載，漢武帝元封元年18萬大軍在此祭祀黃帝。在黃帝陵及周邊大規模種植柏樹，漢代之前就有明確的史書記載；唐宋時期，在黃帝陵種植柏樹都是國家行為。

黃帝陵管理局護林負責人李小軍指出，黃帝陵所在的橋山有古柏8.3萬餘株，其中千年以上的古柏3.46萬餘株，是中國最古老、覆蓋面積最大、保存最完整的古柏群。

李小軍表示，他記得十年前黃帝手植柏的種子落到地面上，奇蹟般地長出3株新苗。其中一株長到14釐米。他表示，這說明5000多歲的側柏仍然有繁殖能力。每年我們收集到它的種子，有一部分的顆粒是非常飽滿的，這是它在自然狀態下繁殖能力的重要證據。

《長江日報》報導，2012年，黃帝手植柏被實施克隆（Cloning）擴繁保護工程，實驗枝條生長出鮮活根系，7株克隆苗被分別植入陝西南五台珍稀樹種種質資源庫、中國森博園、南寧國際園博園等地。

2016年中秋節，舉行黃帝手植柏航天育種工程，其種子搭載長征2號運載火箭遨遊太空返回。

2020年，長征五號B運載火箭搭載的倉頡手植柏籽種從太空返回。李小軍表示，黃帝陵苗圃裡現在有180多棵太空育種苗，有些已經2米多高。

古樹樹齡如何判斷？

黃帝陵管理局護林負責人李小軍介紹，國家規定的古樹樹齡檢測一般有三種方法：一是根據史料、地方誌記載和當地人口口相傳；二是根據生長環境和樹的高度、粗壯程度等進行估測，三是通過年輪等科學方法精確檢測。

李小軍表示，為了不對活著的古樹形成物理傷害，不能打洞、截枝，通常以估測為主。陝西省林業局2015年曾回覆網民留言時表示，準確掌握樹齡的方法主要是年輪測定鑒定法和碳14精確測定法。這兩種方法對樹木生長均有害，一般情況下不推薦使用。

李小軍指出，黃帝手植柏5000多年的樹齡，在當地縣誌以及軒轅廟古石碑上均有記載。文獻上記載，黃帝聯合炎帝戰蚩尤，建立部落聯盟，定居橋山。因砍樹建房、燒柴取火，砍光了附近樹林。暴雨襲來，山洪卷走了很多人。黃帝因此帶頭栽下這棵柏樹，開啟植樹造林傳統。

古樹為何都在陝西？

《長江日報》報導，元朝泰定二年（西元1325年），泰定皇帝也孫鐵木兒獲悉軒轅黃帝廟殿宇被人破壞，親自口授一份蒙語聖旨送往陝西，嚴禁破壞黃帝廟宇建築設施，禁止砍伐周邊樹林。

燒錄泰定帝這道蒙語聖旨的碑文保存在黃帝廟碑林裡，這是有史料記載的第一份保護黃帝陵（廟）朝廷法令。

有兩棵超過5千歲古樹的黃帝陵，每株古柏都有電子檔案，專職古柏管護隊每天24小時不間斷巡護，並建設了獨具特色的古柏消防系統；西北農林科技大學等科研院所的專家長年對古柏群開展病蟲害常態化監測。

最高人民法院、最高人民檢察院2020年聯合發佈《關於適用〈中華人民共和國刑法〉第三百四十四條有關問題的批復》，當中指出古樹名木以及列入《國家重點保護野生植物名錄》的野生植物，屬於刑法第三百四十四條規定的「珍貴樹木或者國家重點保護的其他植物」，規定非法移栽珍貴樹木或者國家重點保護的其他植物，依法應當追究刑事責任。

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文章授權轉載自《香港01》