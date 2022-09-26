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WIFI變慢⋯他被蹭網氣炸怒改密碼 隔天見「心酸字條」讓他好兩難

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸微博近日瘋傳一則貼文，男屋主發現被蹭網後怒改WIFI密碼，隔天卻收到鄰居小孩送來的一袋雞蛋和一張心酸紙條。 圖擷自微博
大陸微博近日瘋傳一則貼文，男屋主發現被蹭網後怒改WIFI密碼，隔天卻收到鄰居小孩送來的一袋雞蛋和一張心酸紙條。 圖擷自微博

近日中國大陸微博一則貼文掀起網友熱議，由於疫情關係，某天陳先生被迫放假一天，他便在家玩一整天的電玩，但發現家裡明明裝的是超高網速，玩遊戲時還是會發生延遲的情況，索性就把家中的WIFI密碼改了，避免被陌生人隨意「蹭網」。

隔天下班回家後，就發現家裡大門上貼著一張紙條，寫著「叔叔，你家密碼換了，我上不了網課，我爸爸媽媽都沒在家，家裡沒安（裝）網線，這是我奶奶給你買的雞蛋，希望你別嫌少，謝謝叔叔！」

這段話瞬間讓陳先生為之動容，同時也陷入兩難，若將密碼改回去，便會被鄰居隨意蹭網，但不改回去的話，小孩子又上不了網課，頓時讓他開始猶豫不知該如何決定。

大陸微博近日瘋傳一則貼文，男屋主發現被蹭網後怒改WIFI密碼，隔天卻收到鄰居小孩送來的一袋雞蛋和一張心酸紙條。 圖擷自微博
大陸微博近日瘋傳一則貼文，男屋主發現被蹭網後怒改WIFI密碼，隔天卻收到鄰居小孩送來的一袋雞蛋和一張心酸紙條。 圖擷自微博

這張紙條內容在微博上瘋傳，網友們看了也不禁心酸回應，「把密碼寫在雞蛋上，還回去，這孩子能成大事，遇到問題能自己解決」、「如果是我，我會把雞蛋還回去，然後要他父母的聯繫方式，直接把紙條照片發過去」，但也有人直言「我不能接受別人偷連我的WIFI，如果有需要可以來和我說，我可以給他密碼，但不問自取是為偷」、「既然要用別人的網，應該提前去跟對方說明情況，再詢問可不可以借用網路，而不是被發現之後再送雞蛋啊！」

不過，留言回應樓中有一名網友打破大家的想像，直言大家錯怪小朋友了，該事件的真相是孩子家在疫情期間安裝不了網路，家長和鄰居商量好之後借用了一下網路，後來發生鄰居家停電、沒了網路，讓小孩以為是鄰居改密碼了，所以才拿雞蛋過去給鄰居。

疫情 雞蛋 紙條 WiFi 遠距教學

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