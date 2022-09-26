中國大陸新增本土確診235和本土無症狀感染597

《遇見黃東》，顧名思義，就是以黃東的故事為根本。話說至此，這位黃東先生，究竟是何許人呢？很明顯，他不是一個名氣顯赫的時代人物，而是一個寂寂無聞，生活在18世紀的一位「普通人」。我在這裡用到引號，是因為黃東的生平看似平平無奇，但其際遇在清代廣州，其實有很多地方值得我們著心留意。

2022-09-26 10:56