中國大陸新增本土確診235和本土無症狀感染597
據大陸國家衞健委網站，9月25日，新增本土確診病例235例，新增無症狀感染本土病例597例。貴州、寧夏、黑龍江都是重災區。
本土病例235例（貴州154例，四川35例，黑龍江16例，西藏9例，廣東7例，天津3例，雲南3例，寧夏3例，青海2例，內蒙古1例，重慶1例，陝西1例），含101例由無症狀感染者轉為確診病例（貴州90例，四川9例，青海1例，寧夏1例）。
境外輸入確診病例60例（上海19例，廣東19例，福建5例，北京3例，四川3例，天津2例，江蘇2例，浙江2例，雲南2例，山東1例，重慶1例，陝西1例），含5例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東2例，四川2例，江蘇1例）；
25日中國大陸新增無症狀感染者704例，其中境外輸入107例，本土597例（寧夏184例，黑龍江141例，貴州97例，西藏89例，天津16例，青海16例，四川13例，新疆8例，江蘇5例，廣東5例，江西3例，山東3例，雲南3例，陝西3例，河南2例，湖北2例，河北1例，內蒙古1例，浙江1例，安徽1例，廣西1例，海南1例，重慶1例）。
據澎湃新聞，黑龍江省新增本土確診病例16例：佳木斯市13例（向陽區9例、郊區3例、前進區1例），其中集中隔離發現5例、居家隔離醫學觀察發現8例；哈爾濱市3例（均在香坊區），均為集中隔離發現。新增本土無症狀感染者141例：黑河市74例（均在愛輝區），其中集中隔離發現43例、居家隔離醫學觀察發現31例；佳木斯市65例（向陽區52例、郊區7例、前進區5例、東風區1例），其中集中隔離發現29例、居家隔離醫學觀察發現33例、高風險區篩查發現2例、閉環管理重點人群篩查發現1例；哈爾濱市2例（均在香坊區），均為集中隔離發現。
黑龍江新增境外輸入無症狀感染者3例（哈爾濱市報告2例，牡丹江市報告1例）。當日解除醫學觀察本土無症狀感染者26例（大慶市25例，黑河市1例）；當日治愈出院境外輸入確診病例2例。
截至9月25日24時，黑龍江省現有本土確診病例84例，本土無症狀感染者1047例；全省現有境外輸入確診病例16例，境外輸入無症狀感染者26例。
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