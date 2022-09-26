北京環球度假區日前迎來開業一周年紀念日。一年前，北京環球度假區盛大開園，一座文旅「巨無霸」新地標在城市副中心拔地而起。一年以來，北京環球度假區早已成為各旅遊平台的「頂流」景區，不僅拉動了周邊地區的消費熱度，助力城市副中心成為文旅產業新熱土。

步入好萊塢主題景區，漫步在好萊塢星光大道上，遊客可以看到道路兩旁的周年元素旗幟，園區各處LED螢幕也呈現一周年歡慶元素。一周年紀念日當天，14位經典的電影角色攜62名演員帶來歌舞表演，令人仿佛置身電影拍攝現場。

北京環球度假區一年間推出了超過3400款主題商品，平均每天至少上新一款，為遊客帶來「常來常新」的高品質沉浸式主題樂園體驗。越來越多的遊客在「一日集中打卡」遊覽之外，以更加深度和沉浸的方式融入「大片世界」。

在北京環球度假區，哈利．波特與禁忌之旅、侏羅紀世界大冒險和神偷奶爸小黃人鬧翻天，成為最具人氣的騎乘項目。過去一年裡，「特工」們在變形金剛基地乘坐霸天虎過山車行駛了9.7萬公里，相當於繞地球赤道行駛兩圈半。

據統計，自園區開門迎客以來，遊客累計觀賞了6.8萬場以上的各類表演、演出，總時長達1.4萬小時；在北京環球影城主題公園暢飲了超過100萬杯黃油啤酒，享用了100萬支小黃人霜淇淋，超過8.5萬名遊客在園區慶祝自己的生日。

多家旅遊平台近日發布的資料顯示，開業一年來，北京環球度假區旅遊產品預訂熱度居高不下，拉動了周邊住宿等消費熱度，吸引大陸各地遊客紛至遝來，溢出效應明顯。同程旅行資料顯示，關注北京環球度假區的遊客，主要來自京津冀和周邊地區，北京、天津、上海、蘇州、廣州等城市構成了主要客源地，北京環球度假區逐漸成為遊客來京旅遊的必打卡地。