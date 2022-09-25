迪麗熱巴螢光綠露背旗袍大展完美曲線 「蝴蝶骨」引熱議：不良體態

30歲大陸女星迪麗熱巴不止五官精緻立體，身高169cm的她身材玲瓏有致，加之性格溫柔可愛，人氣一直居高不下，一舉一動總會引起關注。

日前，熱巴身穿Rami Kadi秋冬成衣系列螢光綠露背刺繡旗袍出席活動，貼身設計勾勒出完美線條，身姿搖曳，溫婉如玉，別具韻味，盡顯東方大氣之美。隨即便登上微博熱搜，引起大家熱議，不少網友都大讚她的時尚演繹力，輕鬆駕馭螢光綠這樣的高飽和顏色，驚艷眾人：「第一次感覺這個顏色不顯黑，太美了」、「真的什麼造型都能架得住」，但也有網友難以接受這個顏色：「禮服醜、髮型不好看，臉好看」等。

除此之外，熱巴背部的「蝴蝶骨」也成為網友討論的焦點，但有指這是不良體態的呈現，是因為肩胛骨內翻造成，因此有網友不鼓勵大家吹捧「蝴蝶骨」。 不少網友指「蝴蝶骨」是體態不良的呈現。（微博截圖）

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文章授權轉載自《香港01》