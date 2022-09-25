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只剩1個手指能抬起來...京東副總裁蔡磊撐病直播 為漸凍症籌款

世界日報／ 中國新聞組／北京25日電
京東副總裁蔡磊。（取材自錢江晚報）
京東副總裁蔡磊。（取材自錢江晚報）

京東副總裁蔡磊21日晚間8點開啟帶貨直播首秀，身為漸凍症患者的他表示，希望通過做直播帶貨帶來一些物美價廉的商品服務，同時也能掙一些錢用來支持攻克漸凍症的事業。

中國基金報報導，在直播結束的第二天下午，蔡磊通過社交媒體匯報直播首秀成績。這場僅有2個小時的直播，一共賣出7萬9669.66元的商品，共有7259位觀眾進入直播間，其中有14.4%的用戶下單購物。而「破冰驛站」這個帳號，從23個粉絲開播，兩天後，已經增長到1.2萬粉絲。

蔡磊表示，得病兩年多以來，目前已經無法拿起手機處理信息，打字能力已經喪失，雙腿與脖子附近的肌肉也開始萎縮。

報導說，2019年確診之後，蔡磊隨即組建團隊，投身漸凍症新藥研發。時代財經報導，蔡磊的團隊規模超過30人，一年薪酬支出就過千萬。為了這項「最後的事業」，蔡磊已經投入過千萬資金。他甚至把自己的房子掛了出去，手裡的股票也賣得所剩無幾。但這遠遠不夠。蔡磊想到了融資，但也困難重重，便發起及聯合發起了4個關於漸凍症的公益基金，其中包括一個攻克漸凍症的慈善信託。這是蔡磊為了自己身後所做的準備。即使他倒下了，信託基金也會持續為攻克漸凍症的事業持續提供資源和力量。

蔡磊還建立了患者數據庫。他建立了愛斯康和「漸愈互助之家」，至今年5月份，已鏈接超萬名患者，成為世界最大的「漸凍症」民間數據平台。他並帶頭並呼籲病友捐獻遺體和組織樣本，9月5日，蔡磊對外宣布捐獻遺體的決定。「既然全世界至今都無法攻克漸凍症，也沒有特效藥，更是找不到病因，我要打光我的最後一顆子彈——把自己的身體捐出去！」

蔡磊曾說，在自己倒下之前，希望能救活50萬人。但2021年2、3月，蔡磊的右手還能動，今年6月份，只有1個手指能抬起來了。他說，希望通過直播帶貨，能給漸凍症研究帶來更多持續的資金投入。

直播 患者

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