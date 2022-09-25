5000歲古樹僅5株「全在陝西省」 網友：見證中華文明

中國第二次古樹名木資源普查結果日前公布，共計508萬1900株，其中5000年以上的古樹有5株，全數都在陝西，當地也是最早開啟古樹保育的地方。

長江日報報導，這次從2015年到2021年普查的結果顯示，古樹名木資源最豐富的省份是雲南，超過100萬株，陝西、河南、河北超過50萬株；5株在陝西省5000年以上古樹，為延安市黃陵縣黃帝陵的黃帝手植柏、保生柏，以及距離黃陵縣城20多公里的老君柏，渭南市白水縣倉頡廟內的古柏、商洛市洛南縣的頁山大古柏。

報導說，全國散生古樹的樹齡主要集中在100—299年間，共有98.75萬株；樹齡在300—499年的有16.03萬株；樹齡在500年以上的有6.82萬株，其中1000年以上的古樹有10745株。截至去年，武漢共有10株1000年以上的古樹，具體分布在黃陂、新洲、蔡甸。

對此，網友熱議，「這是活化石，每一塊樹皮都有年代的記憶」、「5000年，見證了中華文明」。