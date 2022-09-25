快訊

豪雨特報擴及花蓮山區 宜蘭縣山區持續超大豪雨

獨／你出國他們好羨慕 疾管署全員禁出國到明年3月

超大豪雨狂轟宜蘭縣山區 專家分析異常降水現象原因

5000歲古樹僅5株「全在陝西省」 網友：見證中華文明

世界日報／ 中國新聞組／北京26日電

中國第二次古樹名木資源普查結果日前公布，共計508萬1900株，其中5000年以上的古樹有5株，全數都在陝西，當地也是最早開啟古樹保育的地方。

長江日報報導，這次從2015年到2021年普查的結果顯示，古樹名木資源最豐富的省份是雲南，超過100萬株，陝西、河南、河北超過50萬株；5株在陝西省5000年以上古樹，為延安市黃陵縣黃帝陵的黃帝手植柏、保生柏，以及距離黃陵縣城20多公里的老君柏，渭南市白水縣倉頡廟內的古柏、商洛市洛南縣的頁山大古柏。

報導說，全國散生古樹的樹齡主要集中在100—299年間，共有98.75萬株；樹齡在300—499年的有16.03萬株；樹齡在500年以上的有6.82萬株，其中1000年以上的古樹有10745株。截至去年，武漢共有10株1000年以上的古樹，具體分布在黃陂、新洲、蔡甸。

對此，網友熱議，「這是活化石，每一塊樹皮都有年代的記憶」、「5000年，見證了中華文明」。

武漢

延伸閱讀

21歲女網購毒蛇「雨傘節」意外被咬死 母怒告一票人：沒收到蛇就不會死

北京首條古樹主題文化胡同 落成

大陸古樹普查5株逾5000歲 樹王陝西軒轅廟黃陵古柏同類最老

樹齡逾5千歲 全球最老柏樹在陝西

相關新聞

只剩1個手指能抬起來...京東副總裁蔡磊撐病直播 為漸凍症籌款

京東副總裁蔡磊21日晚間8點開啟帶貨直播首秀，身為漸凍症患者的他表示，希望通過做直播帶貨帶來一些物美價廉的商品服務，同時也能掙一些錢用來支持攻克漸凍症的事業。

招聘廣告11句要求「膚白貌美大長腿」 湖南公司離譜解釋挨轟

老闆將招聘廣告「公器私用」？湖南長沙1間公司的招聘廣告近日引起熱議，廣告中列明求職者必須是「膚白貌美大長腿」，而且還足足打了11句強調。事件於網上發酵，該公司職員其後解釋是行政人員覺得好玩所以亂打，不過如同火上加油，更加惹來網民不滿，批評「爆出來就是打著玩的，沒爆出來就是嚴肅的招聘要求」、「這個公司看起來不太正經」、「給老闆找包養小秘（工作時是秘書，實際是老闆情婦）」。

十一黃金周本地遊、周邊遊成主流 冷門城市酒店也熱訂

十一黃金周已近在眼前。多家在線旅遊平台數據顯示，中秋小長假之後，十一旅遊產品預訂熱度呈現增長趨勢。而本地遊、周邊遊是主流...

等了3年...香港大球場再掀萬人「紅海」 7欖3萬人可入場

香港足球代表隊昨晚在香港大球場進行近3年來首場開放予球迷入場的國際友誼賽，吸引1萬2264名球迷臨場打氣，最終雙方0比0...

香港轉用中式步操後 紀律部隊首度聯合表演

為慶祝中華人民共和國成立73周年暨香港回歸祖國25周年，保安局昨日帶領各紀律部隊、輔助部隊及青少年團體，在將軍澳消防及救...

中國檳榔業千億產值 何去何從？

當醫療成本大於產業規模時，檳榔產業再大，產值再高，涉及人群再龐大，也不能危及公眾健康。全面禁止生產、銷售、食用檳榔是大勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。