中共廿大前，三名年逾70歲、退休8年的貪官被查

中共廿大之前加快清理貪腐大案，不僅打老虎也「打蒼蠅」，而且是退休8年的廳局級官員，最新通報是三名70歲以上的貪官被查。

「廉潔四川」24日發佈消息，成都市政府原副秘書長、辦公廳原黨組成員蘭成璋被開除黨籍。蘭成璋長期在四川工作，今年70歲，他早於2014年1月退休，但被回溯追查了8年仍不放過。

蘭成璋曾在四川政法系統工作，曾是「老虎」四川省委副書記李春城下屬。通報指他受賄犯罪，不經批准擅自出境，利用職權在職工錄用方面違規為他人謀取利益；既要當官又要發財，違規從事營利活動；沉迷賭博，追求低級趣味；違規使用虛假身份證件；利用職務上的便利，為他人在項目承攬等方面謀取利益並收受財物，數額特別巨大。

另外，江蘇省紀委監委23日晚發佈消息，江蘇交通控股有限公司原黨委書記張新實涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。張新實今年已經71歲，曾任宿遷市市長、市委書記，他於2014年7月退休，在退休8年後被查。

北京青年報「政知君」報導，9月14日，重慶市紀委監委官網通報，重慶糧食集團有限責任公司原黨委書記、董事長胡君烈涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受市紀委監委紀律審查和監察調查。胡君烈今年是72歲，也是退休8年後被查。

報導稱，官員退休不是護身符，近些年來，伴隨著反腐力度的加大，不斷有「高齡」官員被查。除了近日上述的三人外。2021年1月，內蒙古煤田地質局原黨委書記、局長王振林被查。王振林被查時，已經75歲了。2021年7月，原中國銀行業監督管理委員會副主席蔡鄂生被查，他已70歲。2021年10月，原江西省國土資源廳廳長劉積福被查，當時他已72歲。

大陸2021年6月，中央紀委國家監委網站曾發表題為「退休不是護身符」的文章。文章說，「有腐必反、有貪必肅，既不會因為黨員幹部退休而止步，也不會因為退休而出現盲區」，違紀違法者最終都要受到黨紀國法的嚴懲。