今年天氣太熱害陽澄湖大閘蟹減產14% 價高卻沒有量

中秋過後，陽澄湖大閘蟹23日正式展開捕撈，預計全年產量在9400噸左右。

香港文匯報報導，蘇州市農業農村局三級調研員陸志榮宣布，根據近日抽測數據分析研判，由於受前期持續高溫少雨影響，陽澄湖大閘蟹產量受到一定影響，對比去年產量的1萬0940噸少14%左右，預計全年產量在9400噸左右，其中圍網養殖湖區面積1.6萬畝，產量1500噸左右。沿湖周邊高標準池塘養殖面積7.2萬畝，產量7900噸左右。

對比去年，今年陽澄湖大閘蟹產量湖蟹減少75噸，塘蟹減少1465噸。陸志榮說，「2022年，我們經歷的極端高溫和連續乾旱對大閘蟹生長帶來不小影響。養殖過程中發生的水草腐爛、水質惡化、進食減少，不易蛻殼等現象影響大閘蟹的生長。」蘇州農業農村部門深入一線，幫助蟹農採取調高水位、增氧調節水質等一系列措施，穩定養殖生產，努力將高溫對大閘蟹養殖的影響降到最低。

報導說，「今年天氣太熱，陽澄湖大閘蟹成熟期推遲至少一個月，目前上市量極少，僅處於嘗鮮階段。」蘇州常熟市金唐市水產品有限公司董事長張建龍承租了750畝陽澄湖水面，往年年產大閘蟹50噸至60噸。

張建龍說，「澳門與馬來西亞的訂單，我請他們推到了10月10日以後。」

從事大閘蟹養殖30餘年的蘇州湖八鮮生態農業發展有限公司總經理楊國偉感嘆道，「受高溫暴熱影響，大閘蟹大部分未成熟，極少量上市，導致中秋節時南、北方蟹價相當貴，價高卻沒有量。」