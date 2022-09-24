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兒童圖書館內看風月版 爸被當眾投訴一句反駁遭熱議

香港01／ 文・卡洛兒
擷自臉書「生仔要考牌系列」
擷自臉書「生仔要考牌系列」

父母身教很重要，在公眾場合的言行舉止就更要謹慎。有港媽發文指，目擊1名爸爸香港仔兒童圖書館看報章，並將「風月版」頁面對向小朋友，該版不論字眼和照片都涉及不雅，她上前好心提醒，卻被對方惡言相向。帖文惹起網上熱議，有網民支持樓主的做法，認為在兒童面前看風月版並不恰當，但亦有人批評她多管閒事。

該港媽投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指日前在香港仔公共圖書館的兒童圖書館內，見到一家三口坐在桌，該名爸爸正在看報章，卻將風月版對向女孩，而該版標題寫着「H奶XXX」，照片中人也展示不雅姿勢。

她上次好心提醒稱，版面對小朋友不太好，沒料對方竟惡言相向，唯有再向正在執拾書本的職員反映，該名爸爸則大聲回應「那個是我女兒」。當時有十多名小朋友在場，港媽認為即使那份報紙放在圖書館內，也不應在兒童圖書館閱讀，亦不應展示給在場的小朋友，「他展示了足足5、6分鐘後再換份報紙」。

該名爸爸其後離開，樓主再次上前向同桌的媽媽表示，「請你好好保護自己和在場小朋友」，但對方卻指「是圖書館人員擺放的版面問題」。但樓主則強調，該爸爸是「自己拆報紙出來讀」，最後她再向圖書館經理反映情況。

帖文引起網上熱議，有人認同樓主的看法，認為該名爸爸的行為不恰當，「都敢在女兒面前看成人報了，估計他在家時應該更開放」，又指「看風月版不要緊，每個人有自己的需求，但在圖書館內就不能這樣」。但也有網友認為樓主小事化大，「他是有叫女兒一起看嗎？報紙都雙面印刷了，只有一面對著他女兒」、「其實好多地方會出現呢，這樣要怎麼請小朋友都不要看到，求指教要怎麼做？」。

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文章授權轉載自《香港01》

圖書館 爸爸 香港 老婆

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