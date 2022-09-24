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「槿汐姑姑」孕期中慘遭家暴？本人親回：另有其人

香港01／ 文・孫聖然
孫茜的丈夫是童星出身、曾飾演過《西遊記》中小唐僧的大陸男演員蔡遠航，二人2013年結婚，孫茜2017年於美國誕下男嬰。擷自微博
孫茜的丈夫是童星出身、曾飾演過《西遊記》中小唐僧的大陸男演員蔡遠航，二人2013年結婚，孫茜2017年於美國誕下男嬰。擷自微博

大陸女演員孫茜因飾演《後宮甄嬛傳》中「槿汐姑姑」一角，而被觀眾熟識。惟近日有關她孕期疑似遭遇家暴的照片在網絡傳播，引起廣泛關注。對此，孫茜今日（24日）凌晨在微博發文澄清，指照片中並非本人，但卻是自己認識的人。

孫茜一則微信朋友圈近日在網絡引起關注，內容顯示，她發布了一張腳有瘀青的照片，並配文「果然，家暴只有一次和無數次，孕期家暴、哺乳期家暴，你怎麼下得去手的？你告訴我！」

相關消息令不少網友猜測，孫茜曾在孕期遭遇家暴，並呼籲她趕快報警以及趕緊離婚。不過，孫茜本人今日凌晨2時許在微博澄清，照片中不是本人，「我和我的家人一貫反對家庭暴力，受傷女性是我認識的人，我想警示施暴者，希望其停止對受害者的傷害，包括家暴之後的冷暴力。」

孫茜還稱，自己會持續關注這件事的進展，「抱歉這麼晚了，引起大家的擔憂，願所有女生婚姻中，都能被善待。」

雖然對事件進行澄清，但仍有網民質疑：「一般說朋友的都是說自己」、「報警吧，真的。不可能改的。還會因為這次曝光懷恨在心」；但亦有網民指責她佔用公共資源：「是因為沒有熱搜，所以出來澄清一下」、「闢謠就有免費熱搜上」、「啥呀，不說也沒人知道你發了朋友圈」。

據公開資料顯示，孫茜的丈夫是童星出身、曾飾演過《西遊記》中小唐僧的大陸男演員蔡遠航，二人2013年結婚，孫茜2017年於美國誕下男嬰。

有關孫茜孕期疑似遭遇家暴的照片在網絡傳播，引起廣泛關注。微博
有關孫茜孕期疑似遭遇家暴的照片在網絡傳播，引起廣泛關注。微博

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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文章授權轉載自《香港01》

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