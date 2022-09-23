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救經濟、穩就業？上海修法不再全面禁止路邊攤

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
上海過去入夜後許多街道就會出現販賣各種小吃的路邊攤，但得隨即提防公安、城管的取締。（取自《澎湃新聞》）
上海過去入夜後許多街道就會出現販賣各種小吃的路邊攤，但得隨即提防公安、城管的取締。（取自《澎湃新聞》）

為打造國際大都會風貌，上海過去一直嚴格取締隨意擺攤。但上海市立法機關22日修訂通過「上海市市容環境衛生管理條例」，宣布不再「一刀切」全面禁止路邊攤。新版「條例」將於今年12月1日起施行。

據上海新聞晨報報導，上海市人大常委會法工委主任閻銳表示，市容環境衛生是展示經濟社會發展成就和城市治理水平的重要窗口，也是城市軟實力和市民文明程度的直觀體現。新版「條例」對於禁止性規範，要求合理平衡禁止範圍，避免簡單化「一禁了之」。

例如，對散發商業性宣傳品的行為，以前是全面禁止，如今修改為在主要道路、景觀區域、商業集中區域、交通集散點、軌道交通站點以及市綠化市容部門確定的其他公共場所進行禁止，即僅在重點區域禁止。

再者，對設攤經營、占道經營，以前也是全面禁止，新規則在規定不得擅自占用道路、橋梁等公共場所設攤兜售的同時，明確區和鄉鎮政府可以劃定一定的公共區域用於從事設攤經營、銷售自產農副產品等經營活動，較好地平衡市容管理需要與民生需求。

上海市綠化市容局表示，對於設攤經營，總體要在「面上可控、點上疏導」，避免無序設攤回潮，同時也要在適當位置滿足城市「煙火氣」的需要，探索利用公共區域有序發展夜間經濟、體驗經濟等。

對於這項政策調整，有網友表示，這跟所謂「煙火氣」一點關係都沒有，純粹是經濟一塌糊塗、失業的人太多了。還有網友表示，店租居高不下，很多小商家就是倒在店租上。「經濟好的時候叫你是髒亂影響市容市貌的小販，經濟差的時候叫路邊經濟是人間煙火氣」。

不過，不少上海市民對於放寬路邊攤擺設還是表示期待。有上海市民說，「販夫走卒、引車賣漿，自古以來就存在，存在即合理」；「合理管控就可以，太想念幾年前校門口的鐵板豆腐、老鴨粉絲湯、肉夾饃等等了」；「如果有利於降低物價，挺好的」。但也有人關心放開路邊攤後，可能帶來的環境與食品衛生問題。

上海

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