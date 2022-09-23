繼電影、網路劇後 大陸國產電視劇也要統一「龍標」

中國電影通過公映核可、片頭上「龍標」是閱聽者共同的印象，現在國產電視劇自21日起也要使用片頭統一標識。

綜合媒體報導，廣電局規定，各發證機關為審查通過的國產電視劇核發許可證時，應同時下發國產電視劇片頭統一標識，指導電視劇製作機構下載使用。公告還稱，中國國產電視劇播出時，須使用片頭統一標識，準確標注國產電視劇發行許可證號，放置於每集電視劇片頭前展示。各播出機構須確保完整、規範使用。

據了解，21日晚開播的電視劇「大考」，是首部拿到電視劇「龍標」播出的作品。

中國官方近期致力於規範電視劇製作標準化；今年4月初，廣電總局發布「關於2021年度法治政府建設情況的報告」，提出堅持網上網下統一導向、統一標準、統一尺度，推進「廣播電視法」的立法工作，推進文娛領域綜合治理，升級電視劇綜合管理系統。這意味未來持有許可證成為線上線下影劇的主流。

今年6月1日起，國家廣播電視總局也針對網路劇發放行政許可，網路劇、網路電影擁有屬於自己的「網標」。「網路劇片發行許可證」片頭以「網路視聽」四個字為主體圖，採用印章造型與朱紅色背景，時長5秒。

香港01報導，有不願具名的海外華人導演表示，根據他親身經歷和觀察，過去在中國拍攝「微短劇」、「微電影」有灰色地帶，可被視作網民創作而躲過監管和審查，因此造成中國電影短片的創作空間較長片大，也更容易在國際獲獎及收穫正面評價。不過，近年官方顯著加強對網路電影短片的納管，「網標」可視作一大象徵。