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無品男子巴士上赤腳放前座女乘客頭上 屢次勸告不縮腳 最後乘客這樣做

香港01／ 撰文：喬納森
無品男的行為惹網民鬧爆：「這種人就應該在交通網路拉黑，禁止使用所有的交通工具」。（影片截圖）
無品男的行為惹網民鬧爆：「這種人就應該在交通網路拉黑，禁止使用所有的交通工具」。（影片截圖）

乘坐交通公共不時會遇到做出反感行為的人。大陸湖南懷化的巴士上，1名男乘客脫下鞋子，毫無顧忌的將雙腳放在前座女乘客的頭上，初時與女乘客同行男子多番好言相勸，但對方未有理會，行為令人相當困擾，男子出手怒捶對方的腳，仍不肯縮腳。有目擊者拍下影片，事件在網絡上瘋傳。無品男的野蠻行為惹網民紛紛鬧爆「這種人就應該禁止使用所有交通公具。」

從網絡影片可見，無品男子在上車把鞋子脫掉，完全不顧他人感受，將雙腳晾上前座的女乘客頭上，女乘客動一動，頭部便撞到他的腳，女乘客身旁的男乘客便出言，叫對方將腳放下來，無品男子當耳邊風未有理會，男乘客多次輕聲好言相勸仍無效，他的舉動令女乘客感到十分困擾。

男乘客即使被勸導放下雙腳，無品男完全無視，男乘客忍不住將行動升級，先推走無品男的腳，見他未有縮腳，憤而出手捶打對方的腳，並一邊罵：「放不放？」、「這裏有個人，你不知道嗎？」可是無品男依然故我。

無品男的野蠻行為被其他乘客用手機拍下，影片在網絡上瘋傳，惹網民紛紛鬧爆：「這種人就應該在交通網路拉黑，禁止使用所有的交通工具」、「後面的人也應該放在他頭上」、「為甚麼他還沒有被社會毒打？」、「這種人就應該禁止使用所有的交通工具」、「有些人就是皮厚」。

男乘客即使被勸導放下雙腳，無品男完全無視，男乘客忍不住將行動升級，先推了無品男的腳，見他未有縮腳，憤而出手捶打對方的腳。（影片截圖）
男乘客即使被勸導放下雙腳，無品男完全無視，男乘客忍不住將行動升級，先推了無品男的腳，見他未有縮腳，憤而出手捶打對方的腳。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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