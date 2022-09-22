北京颳起詭異8、9級陣風 路樹被吹倒、航班大量取消

北京22日從白天到深夜，全市颳起詭異的陣陣大風。當地氣象部門表示，受冷空氣影響，22日北京大部分地區陣風達8、9級，局部地區甚至達到11級左右。截至22日晚間22時，北京仍處於大風黃色預警信號中。

新京報報導，22日晚間已傳出個別建築出現停電等突發狀況。西三環六里橋附近，有大樹被風吹倒。新京報呼籲北京民眾，切勿在戶外停留，留在家中並關好門窗。

微博上則有民眾上傳影片，22日白天還有一名瘦弱的女子被強風吹倒在地，並隨風翻滾了好幾圈。此外，北京首都國際機場也傳出航班大量取消，正常率僅約34%。

在中國氣象局官方微博《中國天氣》晚間發布的「北京大風」訊息下方，不少北京市民留言稱：「這風颳得有點兒邪乎了！」「真的，有一陣子以為聽到孩子尖叫」「往年11月開始吹，今年不到9月底就開始吹」「鬼哭狼嚎的呢」「我的天，這風裡真似有哭聲，好邪乎」「這回聲音特別可怕，窗戶都震，我以為地震了」。

北京氣象部門預估，23日北京大風仍將有4級左右偏北風，陣風7、8級。