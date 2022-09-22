陸驚傳「航班大面積取消」單日逾上千班次 媒體曝2點主因

中國大陸網友昨天（21日）紛紛於網上貼出航班取消的截圖，表示大陸航班因不明原因正在大面積取消，消息一出引發眾多民眾恐慌，甚至有網友懷疑是因為「台灣問題」。不過稍晚即有陸媒出面澄清，指出航班取消已是疫情下的常態，並非21日才有的特殊現象。

大陸航班21日晚間驚傳「大面積取消」的情形，許多大陸民眾陸續在網上反應原訂航班遭取消，包括南京、上海、廣州、廈門等地的機場，在21日就取消超過1,228班次的航班，令不少網友困惑問道，「到底發生什麼事？」

許多大陸網友皆反映航班遭取消。圖擷自微博

據陸媒「第一財經」報導，按照「航班管家」的統計資料顯示，這樣的航班取消率並非21日當天才突然暴漲，而是新冠肺炎疫情以來的常態。受疫情影響，整個2022年上半年，大陸民航預估旅客運輸量僅近1.2億人次，同比2019年和2020年分別下降63.4%、 20.0%，亦較2021年下降52.0%。

再以前一週來說，中國民航執飛航班量近4萬班次，同比2021年下降46.4%，同比疫情前的2019年更大幅下降60.7%，航班執飛率只有 35.9%，代表6成以上的計劃航班被取消。

根據「航班管家」的統計資料，大陸2022年整年度的航班量大幅下降。圖擷自航班管家

除了疫情因素，航班量的大幅下降也與油價上漲有關，成本驟升讓8家上市航司上半年一共虧了近700億元人民幣（約3118億元新台幣），等同每天虧損3.8億元人民幣（約17億元新台幣）。

一些大陸網友也回應確有此事，「也確實算是疫情以來的常態了，昨天我還聽說有同事的航班直接被取消了」、「近一個月我訂的航班取消6次，火車取消2次， 我真的已經麻了 」、「上了兩年大學，航班取消了無數次，改簽費也花了兩千多」、「今年計劃了3次回家，每次都是因為疫情航班取消或者要隔離」。