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十一長假將至 中國民眾年頭到年尾都須就地過節

中央社／ 台北21日電

中國10月1日起將有7天長假，但為了防疫，多地已經呼籲民眾「就地過節」。從年初時的「就地過年」，歷經五一、端午節、中秋節後，中國民眾繼續被要求假期不要隨意跨省、甚至跨市旅遊。

綜合陸媒報導，針對「十一長假」已經發出倡議要居民就地過節的，包括北京、上海、湖南省、湖北武漢、河北石家莊、福建福州、廣東廣州、四川成都、浙江杭州、江蘇蘇州等地的疾控中心或衛健委。

這些要求包括：不去中高風險地區和報告確診病例地區旅游、出差、探親，盡量減少跨地市、跨省出行，進出省市必須提供核酸證明。北京還要求「堅持不去7日內出現本土疫情的縣（市、區、旗）旅游或出差」。

福州當局要求「非必要不外出，不去人流量大的景區和地點，盡量不前往邊境地區」。

廣州當局則提醒，如果確實需要出行，希望民眾能夠使用自駕車出行的方式；路途上，減少服務區的使用頻率和時間。

北京 中秋節 廣東

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