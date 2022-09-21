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涉性騷擾 北京電影學生趙韋弦被刑拘

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
被北電女學生施子怡舉報性騷擾的導演杜英哲和北電學生趙韋弦。（微信照片）
被北電女學生施子怡舉報性騷擾的導演杜英哲和北電學生趙韋弦。（微信照片）

據大陸界面新聞，北京海淀公安頭條公眾號9月21日通報，針對網傳某大學學生趙某某（男，20歲）違法情況，經警方初步查明，趙某某涉嫌相關違法犯罪，目前該人已被海淀公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

對於網友舉報某藝考機構人員杜某某涉嫌違法犯罪的線索，警方正在調查中，將根據調查結果依法處理。

另據星島網，被稱為明星摇籃北京電影學院，一女學生近日在網上舉報和北電有深厚關係的北京知名藝考機構「影路站台」校長杜英哲和該學院學生趙韋弦，涉嫌誘姦及性騷擾。她指杜英哲把學院當後宮，15年間誘姦上百名女生，有的還未成年便因懷孕輟學。北京電影學院稱將展開調查。

據報導，一名叫施子怡的女孩近日在微信發文，她自稱是北電的學生，入學後聽到身邊的同學講述，那一屆的女生基本都被杜英哲騷擾過！其中有一名2003年出生的小女孩，17歲在機構被誘騙後懷孕輟學，第二年生下孩子。

施子怡還貼出和杜英哲的微信聊天紀錄，顯示杜英哲曾對施炫耀睡過上百名學生，「我就是電影界的教父」！施子怡稱，「杜英哲會對每個看中的女生進行肢體騷擾，如發現她們軟弱、不敢反抗就繼續威逼利誘發生關係」，「能猥褻到什麼程度就到什麼程度，像是強吻、摟抱或是撫摸都是常有的事」，「她們都是未成年的藝考生」。　

在施子怡公開舉報後，有多名北電女生自揭曾被杜英哲騷擾。追隨的爆料者中包括大陸著名女影星孫儷妹妹孫艷。她表示自己多位好友都是受害者。孫艷兩年前考入北電，是表演系的學生。

爆料者稱，最早的受害人甚至可以追溯到Ｏ七屆的學生。「可想而知，十五年來，有多少未成年的藝考女生，慘遭毒手。」

而北電導演系學生趙韋弦則誘騙了近200餘人的隱私照片，並對廿多名女生性騷擾，引發大陸網友的熱議。

北京電影學院 未成年 公安 性騷擾

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