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演員張一山被爆吸毒、嫖娼 工作室嚴正聲明：假消息

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸男演員張一山，否認有吸毒、聚眾淫亂、嫖娼等網傳情況。（百度百科照片）
大陸男演員張一山，否認有吸毒、聚眾淫亂、嫖娼等網傳情況。（百度百科照片）

21日晚間，大陸微博上充滿藝人張一山「有重員級大瓜、作品即將下架、吸毒、嫖娼」等消息。晚間八點二十分左右，張一山工作室發出聲明稱，網傳吸毒、聚眾淫亂、嫖娼是假消息。

微博認證的娛樂評論人「萌神木木」在21日微博發文稱：張一山怎麼了？ 9月21日，張一山上了熱搜。此前不止一個網友爆料「某個童星出道的男星，被抓進去了，涉嫌的罪名是吸毒聚眾淫亂」，還稱藝人團隊目前在相關平台控制爆料，只要沒上熱搜熱度沒有起來，就不會去主動闢謠，因為闢謠的話就會被通報，另外還重點提到「不知道他那部很經典的早期童年作品之後會不會下架。隨後又有大陸網友爆料稱有朋友透露張一山被抓。

不過張一山團隊卻一直沒有回應，有人稱張一山從來不闢謠，8月的時候還在拍戲，9月20日還上線宣傳了新作品，貌似沒受什麼影響。大陸網友也紛紛開始了各種猜測，再加上張一山此前黑料不斷，更加引人非議。

晚上八點二十分，張一山工作室嚴正聲明如下：

1 .張一山先生一切演藝工作均在正常進行。

2 .相關網路用戶發布、傳播不實信息的行為，已涉嫌違反大陸《民法典》等相關法律法規對個人名譽保護的規定，工作室已對相關證據採取了保全措施。

3 .請相關網路用戶停止發布、傳播不實信息，同時請相關網路平台立即對不實信息採取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施，防止損害結果進一步擴大。工作室將持續關注相關情況，如不實信息進一步傳播，該工作室將隨時通過 包括但不限於提起訴訟在內的一切法律途徑追究該等主體的相應責任，以維護張一山的合法權益。

據公開資料，張一山，1992年5月5日出生於北京市西城區，畢業於北京電影學院，中國大陸男演員。 2000年，張一山開始拍攝廣告片，後被導演徐耿相中，出演首部電視劇作品《小兵張嘎》。 2004年，因在少兒題材的情景喜劇《家有兒女》中飾演劉星後而被觀眾們熟知。 2007年，獲得騰訊星光大典年度潛力演藝新人獎。

北京電影學院 吸毒

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