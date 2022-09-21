大陸10月雅思、托福考試大規模取消

大陸10月的雅思機考和紙筆考已經全部取消，其他各省市也大範圍取消考試。托福、GRE考試也相繼取消了9月、10月份考試。

據網易報導，北京雅思考試紙筆考和機考全部取消，包括首都師範大學10月8日、13日、22日、29日取消考試；10月1日—31日，對外經濟貿易大學考點取消考試；10月8日，中國人民大學考點取消考試；北京語言大學取消10月8日、 22日、29日的雅思紙筆考試；北京外國語大學10月考試也全部取消。

此外，其他省份考試取消。陝西師範大學考點：取消9月12日至9月30日的雅思機考考試、雅思紙筆考試； 長春工業大學：取消9月22日雅思考試；山東大學雅思紙筆考點：取消9月24日考試；南京理工大學雅思考點：取消9月、10月全部考試；齊魯工業大學：取消9月24日雅思紙筆考試；河北工業大學雅思機考考點：取消9月24日考試。

與此同時，北京地區托福與GRE考試也已取消。托福官網查詢北京十月考位，只能看到「國試考試中心」考點，今天所有考點已經不顯示，部分考場已經通知考試取消。

除了雅思、托福以外，十月GRE考試北京也顯示「無考試安排」。

報導稱，不太建議考生跨地區考試，尤其是跨省考試，疫情當下，流動考試會存在一定風險。但是如果著急出分，一定要查詢當地考點的疫情防控要求，避免無法進入考場考試。

報導稱，如果今年不著急出分，那就一邊備考一邊等待考點恢復。