陸男準備騎馬從歐洲回中國 途中被檢舉虐待動物

大陸男子準備從西班牙騎一匹白馬回到中國，不料途中被人檢舉「虐待動物」，警方獲報攔查並帶著獸醫為白馬體檢發現有舊傷，將中斷騎馬旅程。

九派新聞報導，今年32歲、老家在山東菏澤的徐智顯，2009年高中畢業後到歐洲留學，2017年在研究生畢業後在義大利擔任輔導老師。去年年底，徐智顯突發奇想：他要從歐洲一路騎馬回到老家菏澤。

按照他最初的計畫，以每天30公里的速度東行，預計會在一年後抵達中國邊境，隨後他便開始根據自己的計畫在西班牙拉林買馬，他在賣家布蘭科處學了三個月騎馬，並買了一匹8歲的名叫「Furion」的純種阿拉伯白馬作為他騎回中國的「座騎」。

布蘭科還幫徐智顯策劃了騎馬線路，先走西班牙著名的朝聖之路。這是歐洲的一條文化之路，歐洲各地的天主教徒沿著這條路線到達聖地牙哥—德孔波斯特拉，瞻仰使徒大教堂中聖徒雅各的遺骨。

在這條路上，每隔幾公里就有一個住店和吃飯的地方，騎馬和徒步都很方便，相當於一個國家旅遊項目。最後他於今年2月20日踏上行程。

此後歐洲各國媒體對徐智顯非常關注，每到一個地方，就有媒體前來採訪。他一路從西班牙，經過法國、比利時，最近來到荷蘭。