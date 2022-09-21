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忘帶鑰匙…68歲老奶奶拿鐵鏟挖洞鑽進門 網驚：打過地道戰？
許多人都曾發生過出門忘帶鑰匙的經驗，通常會先向同住家人或找鎖匠求救。中國大陸一位老奶奶忘帶鑰匙，進不了家門，她第一時間是拿出鐵鏟挖洞鑽進門，恰巧孫女回家錄下這畫面，上傳網路分享。影片曝光，網友驚呼「奶奶參加過地道戰嗎」。
綜合陸媒報導，河南周口一位68歲的老奶奶，出門忘了帶鑰匙，進不了家門，竟然拿出鐵鏟往鐵門下挖洞，好讓自己可以鑽過鐵門回家。老奶奶努力認真挖洞的樣子，剛好被帶著孩子回家探望的孫女撞見，錄下影片上傳網路。
老奶奶的孫女表示，奶奶是聾啞人士，記性不太好，偶爾會把鑰匙忘在家裡或弄丟，奶奶雖然已68歲了，但身體狀況很好，只是沒想到這次又忘了帶鑰匙，竟然會想挖地洞鑽回家，她到家看見時，奶奶都快挖好地洞了，還對著她們一臉燦笑。
影片曝光，網友大讚「奶奶好可愛啊」、「奶奶好開心啊」、「又心疼又好笑」、「身體很硬朗，這動作比我都靈活」、「年輕時是個古靈精怪的女孩沒錯了」，也有人驚訝「這位奶奶以前是不挖過地道，參加過地道戰」、「還有這操作？68歲奶奶也太厲害了」、「還好不是水泥地」。
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