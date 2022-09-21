中國-亞歐博覽會 新彊開幕

第七屆中國-亞歐博覽會19日在新疆烏魯木齊開幕，主題為「共商、共建、共享、合作向未來」，由大陸商務部、外交部、中國貿促會、新疆維吾爾自治區人民政府等共同主辦。

中新社報導，本屆博覽會以線上、線下相結合的模式舉辦，並首次舉辦天山論壇，還圍繞絲綢之路經濟帶核心區建設、科技合作、金融發展、衛生健康等領域舉辦7場論壇和開放兵團、中外文化展示周等專題活動。

天山論壇與博覽會開幕式同步舉行，共有來自6個國家的政要、2個國際組織代表圍繞本屆博覽會主題發表演講。

據悉，本屆博覽會把主賓省活動作為推進展覽及投資貿易促進活動的亮點，設置廣東省、浙江省兩個主賓省。還設置了哈薩克、匈牙利兩個主賓國。

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文視訊致辭稱，儘管百年變局和世紀疫情相加，但亞歐合作充滿新的機遇。上合組織進一步擴員，一帶一路倡議與歐亞經濟聯盟對接，中國與中亞合作機制進一步完善、進一步深化。中國-亞歐博覽會的積極作用更加凸顯。

為打造「東西雙向互濟、陸海內外聯動」的高端商貿平台，本屆博覽會設置展陳面積4萬平方公尺，共有23家世界及中國500強、跨國企業參展參會，110家行業龍頭企業參展。在4天博覽會期間，還將舉辦「加快推進絲綢之路經濟帶核心區建設推介會暨烏魯木齊市重點項目簽約儀式」等6場貿易投資促進活動，簽約項目將超過300個，簽約金額數千億元人民幣，創歷屆亞歐博覽會新高。