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保長江水質 方案印發

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸生態環境部等17個部門和單位近日聯合印發《深入打好長江保護修復攻堅戰行動方案》，要求到2025年年底，長江流域總體水質保持優良，幹流水質保持Ⅱ類，飲用水安全保障水平持續提升，重要河湖生態用水得到有效保障，水生態質量明顯提升。

新華社報導，大陸生態環境部水生態環境司有關負責人19日介紹，2018年，《長江保護修復攻堅戰行動計劃》印發實施。經過3年攻堅，長江生態環境發生了轉折性變化，階段性目標任務圓滿完成。儘管長江環境質量改善明顯，但部分地區環境基礎設施欠帳較多。同時，一些地方溼地萎縮，水生態系統失衡，重點湖泊藍藻水華居高不下，水生態保護與修復亟須突破。總體看，長江保護修復面臨的形勢依然複雜，任務依然艱巨。

行動方案提出四大任務。在持續深化水環境綜合治理方面，要深入推進城鎮汙水垃圾處理、強化船舶與港口汙染防治、加強磷汙染綜合治理、推進錳汙染綜合治理、深入推進尾礦庫汙染治理等。在深入推進水生態系統修復方面，要建立健全長江流域水生態考核機制、紮實推進水生生物多樣性恢復等。在著力提升水資源保障程度方面 ，要嚴格落實用水總量和強度雙控制度、鞏固小水電清理整改成果等。在加快形成綠色發展管控格局方面，要推動全流域精細化分區管控、完善汙染源管理體系等。

水生態質量的評價較為複雜。行動方案提出，健全長江流域水生態考核機制，要科學構建長江流域水生態監測評價考核指標體系，推動發布長江流域水生態考核辦法，開展水生態考核試點。

該負責人說，2021年生態環境部會同有關部門，聚焦長江流域水生態系統失衡、水生生物多樣性減少等突出問題。

環境部 水質

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