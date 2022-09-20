北電女大生控訴 影路校長杜英哲涉嫌誘姦多女

被稱為明星摇籃北京電影學院一女學生，近日在網上舉報和北電有深厚關係的北京知名藝考機構「影路站台」校長杜英哲和北京電影學院學生趙韋弦，涉嫌誘姦及性騷擾。她指杜英哲把學院當後宮，15年間誘姦上百名女生，有的還未成年便因懷孕輟學。北京電影學院稱將展開調查。

據星島網，一名叫施子怡的女孩近日在微信發文，她自稱是北電的學生，入學後聽到身邊的同學講述，那一屆的女生基本都被杜英哲騷擾過！其中有一名2003年出生的女生，17歲在機構被誘騙後懷孕輟學，第二年生下孩子。

施子怡還貼出和杜英哲的微信聊天紀錄，顯示杜英哲曾對施炫耀睡過上百名學生，「我就是電影界的教父」。施子怡稱，「杜英哲會對每個看中的女生進行肢體騷擾，如發現她們軟弱、不敢反抗就繼續威逼利誘發生關係」，「能猥褻到什麼程度就到什麼程度，像是強吻、摟抱或是撫摸都是常有的事」，「她們都是未成年的藝考生」。

在施子怡公開舉報後，有多名北電女生自揭曾被杜英哲騷擾。追隨的爆料者中包括大陸著名女影星孫儷妹妹孫艷。她表示自己多位好友都是受害者。孫艷兩年前考入北電，是表演系的學生。

爆料者稱，最早的受害人甚至可以追溯到Ｏ七屆的學生。「可想而知，十五年來，有多少未成年的藝考女生，慘遭毒手。」

今年40歲的杜英哲畢業於北電文學系，之後自己組建藝考機構「影路站台」任校長。該機構主要是為想投考北電的學生進行陪訓，是業內知名藝考陪訓機構。

杜英哲昨日在微信發一短文回應，他稱「我在藝考中的教學方法的確很有爭議，但也很有效果，因為天真單純的考生在藝考中是沒辦法競爭過接觸過成年人世界的考生的。」但他否認涉及「METOO」問題，並稱有「女受害者」已報警，「是針對文章作者道聽途說的虛假描述」。

除了杜英哲，施子怡也同時舉報杜的學生、北京電影學院導演系二年級學生趙韋弦也曾對她「騷擾了」。有網友也舉報稱趙韋弦誘騙三十多名中學女生拍攝大尺度影片，並騙取她們的互聯網帳號，偷取她們私密照片。施子怡指杜、趙兩人的所作所為，「可能是大陸國內教育界性質最嚴重、持續時間最長、被害人數最多、被害人平均年齡最小的一場性剝削」。