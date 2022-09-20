快訊

美股恐跌40%！ 末日博士：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸7地下架檳榔 衝擊高達人民幣千億產值

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸多地市場監管部門紛紛下發通知，要求商家下架在售檳榔及檳榔製品。(摘自網路)
大陸多地市場監管部門紛紛下發通知，要求商家下架在售檳榔及檳榔製品。(摘自網路)

大陸多地市場監管部門紛紛下發通知，要求商家下架在售檳榔及檳榔製品。紅星資本局不完全統計發現，至少已有7地明確要求下架。有數據顯示，中國大陸檳榔產業產值已近人民幣千億，此次被各地市場監管部門要求下架或為其發展按下暫停鍵。

早在1996年9月，廈門市便頒布了《廈門市禁止生產、銷售和食用檳榔規定》。今年5月，貴州省遵義市習水縣市場監督管理局在「習水市場監管」公眾號上發佈了檳榔致癌相關文章，並表示：請廣大經營戶自覺下架處理，我局將按照相關法律和政策要求，近期內開展專項清理行動，對相關違法行為堅決予以查處。

9月7日至9日，四川省涼山彝族自治州會東縣市場監管局食品監管股、綜合執法大隊、各市場監管所也展開對檳榔及檳榔製品專項整治，要求商家下架在售檳榔及檳榔製品。

9月13日，四川省南充市南部縣建興鎮發佈通知稱，依據市場監管總局辦公廳《關於檳榔製品監管有關事項的通知》、四川省市場監督管理局辦公室《關於加強檳榔製品銷售監管的通知》等檔要求，即日起，各食品經營者要及時下架，並不得銷售食品包裝和標籤標識的檳榔及檳榔製品。

9月16日，成都市新津區市場監管局微信公號消息提到，為進一步加強檳榔製品銷售監管，近日，花橋所開展檳榔製品專項清查行動。此次行動，將校園周邊、超市、便利店、小型商場等作為重點檢查區域，深入排查違規銷售檳榔行為，同時利用線上外賣平臺檢索違規銷售檳榔商家，再進行線下檢查，做到精準打擊。

9月15日，義烏有商家接到通知，要求檳榔全部下架，永久禁止其作為食品銷售，否則將面臨處罰。

9月19日，四川省南充市營山縣市場監督管理局微信公眾號發佈消息稱，各經營戶不得銷售食品包裝和標籤標識的檳榔及檳榔製品；對食品經營場所銷售檳榔及檳榔製品的，立即聯繫食品經營單位下架，如有違法行為，將依法查處。

不過，中國食品產業分析師朱丹蓬表示，這一限制對整個檳榔產業影響不大，因為檳榔屬於上癮類產品，吃檳榔的人基本都是其重度粉絲。

公眾號 微信 廈門

延伸閱讀

俄羅斯煤炭、石油打折出售 大陸進口量猛增

對岸抽砂造陸建機場「島增一倍面積」 金門與大陸實體距離更近了

大陸將邁入重度老齡化社會 10年後將有4億老人

工人買檳榔付百元鈔 店員發現「魔術」銀行印製急報警

相關新聞

保長江水質 方案印發

中國大陸生態環境部等17個部門和單位近日聯合印發《深入打好長江保護修復攻堅戰行動方案》，要求到2025年年底，長江流域總...

中國-亞歐博覽會 新彊開幕

第七屆中國-亞歐博覽會19日在新疆烏魯木齊開幕，主題為「共商、共建、共享、合作向未來」，由大陸商務部、外交部、中國貿促會...

北電女大生控訴 影路校長杜英哲涉嫌誘姦多女

被稱為明星摇籃北京電影學院一女學生，近日在網上舉報和北電有深厚關係的北京知名藝考機構「影路站台」校長杜英哲和北京電影學院...

大陸7地下架檳榔 衝擊高達人民幣千億產值

大陸多地市場監管部門紛紛下發通知，要求商家下架在售檳榔及檳榔製品。紅星資本局不完全統計發現，至少已有7地明確要求下架。有...

六四「坦克蛋糕」後李佳琦復出 半小時直播近600萬人觀看

大陸「直播帶貨一哥」李佳琦停播3個月後，九月廿日晚7點在淘寶直播間復出。觀看人數半小時已近600萬。他同女拍檔一口氣推銷...

北京電影學院爆血淚性騷 女學生出面控藝考老師「誘姦多名未成年」

中國社群網站上近日出現指控北京電影學院導演系學生趙韋弦、藝術科系考試機構校長杜英哲性騷擾的文章，甚至出現「21個藝考圈房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。