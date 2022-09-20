大陸7地下架檳榔 衝擊高達人民幣千億產值

大陸多地市場監管部門紛紛下發通知，要求商家下架在售檳榔及檳榔製品。紅星資本局不完全統計發現，至少已有7地明確要求下架。有數據顯示，中國大陸檳榔產業產值已近人民幣千億，此次被各地市場監管部門要求下架或為其發展按下暫停鍵。

早在1996年9月，廈門市便頒布了《廈門市禁止生產、銷售和食用檳榔規定》。今年5月，貴州省遵義市習水縣市場監督管理局在「習水市場監管」公眾號上發佈了檳榔致癌相關文章，並表示：請廣大經營戶自覺下架處理，我局將按照相關法律和政策要求，近期內開展專項清理行動，對相關違法行為堅決予以查處。

9月7日至9日，四川省涼山彝族自治州會東縣市場監管局食品監管股、綜合執法大隊、各市場監管所也展開對檳榔及檳榔製品專項整治，要求商家下架在售檳榔及檳榔製品。

9月13日，四川省南充市南部縣建興鎮發佈通知稱，依據市場監管總局辦公廳《關於檳榔製品監管有關事項的通知》、四川省市場監督管理局辦公室《關於加強檳榔製品銷售監管的通知》等檔要求，即日起，各食品經營者要及時下架，並不得銷售食品包裝和標籤標識的檳榔及檳榔製品。

9月16日，成都市新津區市場監管局微信公號消息提到，為進一步加強檳榔製品銷售監管，近日，花橋所開展檳榔製品專項清查行動。此次行動，將校園周邊、超市、便利店、小型商場等作為重點檢查區域，深入排查違規銷售檳榔行為，同時利用線上外賣平臺檢索違規銷售檳榔商家，再進行線下檢查，做到精準打擊。

9月15日，義烏有商家接到通知，要求檳榔全部下架，永久禁止其作為食品銷售，否則將面臨處罰。

9月19日，四川省南充市營山縣市場監督管理局微信公眾號發佈消息稱，各經營戶不得銷售食品包裝和標籤標識的檳榔及檳榔製品；對食品經營場所銷售檳榔及檳榔製品的，立即聯繫食品經營單位下架，如有違法行為，將依法查處。

不過，中國食品產業分析師朱丹蓬表示，這一限制對整個檳榔產業影響不大，因為檳榔屬於上癮類產品，吃檳榔的人基本都是其重度粉絲。