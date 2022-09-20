大陸歌手吃檳榔致癌過世 浙江通令永久禁售檳榔

大陸對檳榔監管愈來愈嚴，最近浙江省通知檳榔製品不得在浙江省銷售，檳榔成了浙江的「違禁品」。浙江官方工作人員表示，這個通知基本是永久性的，不是短期（下架）。

紅星新聞報導，大陸歌手傅松最近因口腔癌去世，得年36歲。他在生前於社交平台上表示自己的口腔癌是吃檳榔所致，呼籲大家「珍惜生命，遠離檳榔」。「36歲歌手嚼檳榔6年因口腔癌過世」的話題一度登上微博熱搜，輿論場中關於禁售檳榔的呼聲再起。

報導稱，浙江省義烏市廿三里街道的便利店老闆徐先生表示，當地食品安全監管部門要求商家下架店內檳榔，不得銷售。他說，市監局的人在微信群裡通知「浙江省內的食品經營者不得銷售食品包裝和標籤標識的檳榔製品」，所有便利店銷售的檳榔全部下架，不得銷售。

徐先生透露，由於歌手傅松因口腔癌去世的事情，近期到其店內購買檳榔的顧客相比平時要少一些。「平時我們這買檳榔比較多的是一些喜歡抽煙的年輕小夥子，大家看到那個新聞可能會有點擔心」。

報導說，義烏市市場監督管理局的工作人員確認上述通知屬實。該工作人員稱，如果之後商家存在銷售檳榔的行為，相關部門會對此進行處罰，「現在就是先引導商戶對檳榔進行下架處理」。

浙江省市場監督管理局的工作人員亦表示，浙江省是從今年9月初開始下發有關通知，禁止檳榔作為食品銷售的。

據該工作人員介紹，2020年最新版的《食品生產許可分類目錄》取消了食用檳榔的類別，檳榔作為食品的生產許可和監管便缺乏了依據。

報導稱，近年來檳榔監管政策趨於嚴格。公開資料顯示，2017年，原國家食品藥品監督管理總局將檳榔果列入了一級致癌物；2019年，湖南省檳榔食品行業協會要求湖南所有檳榔生產企業從該年3月7日起停止國內全部廣告宣傳；2020年，最新版的《食品生產許可分類目錄》取消了「食用檳榔」的類別；2021年9月17日，國家廣播電視總局辦公廳發佈通知，要求自即日起，停止利用廣播電視和網路視聽節目宣傳推銷檳榔及其製品。

在台灣，檳榔是重要的農業經濟作物，許多司機與工人等勞動人口用來提神，被稱為「台灣口香糖」。但衛福部也稱檳榔子是一級致癌物，是導致口腔癌發生的主要危險因子。衛福部統計資料顯示，107年台灣有超過7千名男性罹患口腔癌，108年有逾3千名男性死於口腔癌。