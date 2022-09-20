貴州27死大車禍 「比想像中還扯」3名官員下台

貴州貴陽轉運涉疫隔離人員，結果大巴車翻覆造成27死20傷重大事件。有關事發過程出現的疏失尚未見官方進一步報導。貴陽市副市長林剛已對外公開道歉，19日（昨天）晚上宣布包括貴陽市雲岩區委書記等三名官員停職檢查。

這件重大交通意外也讓許多網友質疑大陸當前嚴格且離譜的防疫轉運政策。中共黨校前教授蔡霞19日晚間透過推特轉發一名自稱是與出事巴士同批隔離者的說法，稱整個轉運過程經過「比想像中還扯」！

這名隔離者表示，他也住在貴陽市，社區同樣被封控，事發前和家人已居家隔離10多天，17日晚間9點多突然收到通知要去隔離點集中隔離，僅管他近半個月來接受核酸檢測皆陰性，出示結果給防疫人員看，對方仍堅持稱是「上頭命令」，他只能選擇配合。

他與家人只好簡單收拾行李、穿上防護服，18日凌晨1點搭上巴士從社區出發，凌晨1點半左右巴士突然停在路邊，他往窗邊一瞧，發現還有3輛巴士早一步停在此處，路旁一堆人聚在車邊，有的人連防護服都沒穿。

沒想到巴士這一停就是3個多小時，看到幾輛巴士已經先行離開，他便問警察還要等多久？沒想到對方卻說，因為還沒聯繫到可以接受他們這些人的地方。原PO一聽大怒：「我X！連接收地都沒有，你把我們弄出來幹嘛？非要把我們的綠碼（指陰性）整成紅碼（指陽性）你才高興？」

不久就傳出和他同批隔離者所搭乘的巴士翻覆，事發後，巴士馬上將他和同車的人送回原社區。

還有網友質疑，這起重大車禍在當天凌晨2時40分發生後，消息一度被壓住，在網路不斷流傳後，官方才在晚上召開記者會宣布此事。

另據「貴州發布」19日晚的消息，貴陽市雲岩區委書記朱剛，雲岩區委統戰部部長、區隔離轉運工作專班組長宋成強，貴陽市公安局雲岩分局政委肖淩雲被停職檢查。有關調查處理結果將及時向社會公佈。