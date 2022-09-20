陸海新通道 駛進西藏

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

9月17日11時許，載著服裝、鞋子等貨物的X9574次海鐵聯運班列從廣西欽州港東站出發，駛向西藏拉薩西站，這是首趟進藏的西部陸海新通道海鐵聯運班列，標誌著西部陸海新通道海鐵聯運班列實現西部12個省（區、市）全覆蓋。

新華社報導，打開中國大陸地圖，其西部內陸產品外運的傳統線路是「東向」，即經長江水運或陸路抵達東部沿海後再通過海路運往東協等地。「相較於東向線路，新通道大幅縮短了運距，出海物流時間最多可壓縮約25天。」中國鐵路南寧局集團公司貨運受理服務中心物流市場部部長郭韜說。

今年是西部陸海新通道開通5周年。伴隨著《西部陸海新通道總體規劃》《十四五推進西部陸海新通道高質量建設實施方案》等文件發布，新通道基本形成東、中、西三條主幹道，通道目的地已拓展至113個國家和地區的335個港口。

在新通道沿線，海鐵聯運班列、國際鐵路班列、跨境公路班車三種物流形態實現常態化運行，通道經濟規模逐步擴大。在關鍵樞紐重慶團結村中心站，集裝箱班列密集開行，部分班列通往中亞、歐洲等地。

「現在新通道運輸貨物品類已由50多種增至640餘種，巴基斯坦碎白米、泰國椰汁、廣西新能源汽車配件等，現在新通道平均每個月都會增加一兩個貨物新品類。」廣西沿海鐵路公司欽州港東站站長黃江南說。

大陸鐵路部門統計數據顯示，西部陸海新通道海鐵聯運班列從2017年的178列增長到2021年的6117列，年均增長142%，集裝箱運量從2017年的3382標箱猛增至2021年的632332標箱。

「當前，北部灣主要港區已實現進港鐵路全覆蓋，預計到2025年北部灣國際門戶港集裝箱吞吐量可達1000萬標箱。」廣西壯族自治區發展和改革委員會黨組成員樊一江說。

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