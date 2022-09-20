守18億畝紅線 陸耕地總量反增

大陸自然資源部黨組成員、總工程師劉國洪表示，十年來，中國大陸耕地保護工作取得了明顯成效，實現了大陸國務院確定的2020年耕地保有量18.65億畝的目標，守住了耕地紅線。特別是近兩年來，耕地減少的趨勢得到初步的遏制，2021年大陸全國耕地總量實現凈增加。

據香港文匯網，劉國洪指出，中共十八大以來，自然資源部採取了一系列硬措施來嚴守18億畝耕地紅線，可以用五個「嚴」來概括：一是嚴密耕地保護法律制度體系。完善法律法規，修訂實施大陸《土地管理法》《土地管理法實施條例》，頒布實施《黑土地保護法》。中共中央、國務院印發了《關於加強耕地保護和改進占補平衡的意見》，國務院印發文件，就堅決制止耕地「非農化」、防止耕地「非糧化」作出專門部署。

二是嚴格劃定耕地和永久基本農田保護紅線。落實耕地保護優先序，在大陸《全國國土空間規劃綱要》編製和「三區三線」劃定中，將耕地保有量和永久基本農田保護任務足額帶位置分解下達，做到優先劃定、應劃盡劃、應保盡保。

三是嚴控耕地轉為非農建設用地，加強改進占補平衡。全面實行非農建設占用耕地先補後占，強調做到占一補一、占優補優、占水田補水田。嚴格補充耕地核實認定，建立補充耕地地塊公開制度，確保補充耕地真實可靠。

四是嚴控耕地轉為其他農用地，實行「進出平衡」制度。針對耕地轉為其他農用地、造成大量耕地流失的問題，明確要求對耕地轉為林地、草地、園地等其他農用地的，必須在年度內補足數量相等、質量相當的可長期穩定利用耕地。

五是嚴肅耕地保護督察執法。強化國家自然資源督察對省級政府履行耕地保護責任的監督檢查，對發現的問題建立台帳，持續督促整改；運用衛星遙感技術開展土地衛片執法，及時發現、嚴肅查處違法違規問題，發揮震懾作用。