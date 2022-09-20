兩岸電競節 滬台青年雲交流

「匯海上·2022—兩岸電競文化節」18日在線上啟動，該活動旨在幫助兩岸青年彼此瞭解、共同成長。來自上海和台北的選手們將在未來2個多月，通過雲端開展電競文化交流。

中新社報導，據悉，本屆活動的啟動儀式由兩岸青年共同策劃和組織實施，採用了元宇宙會場和現場會客廳相結合的模式，活動形式創新，兩岸參與度高，連線互動很頻繁。眾多兩岸主播參與了活動，其中有10位台灣的主播進行了全程的直轉播。

「匯海上—兩岸電競文化節」迄今已連續舉辦四屆，已成為兩岸青年交流的橋梁。2021年，面對疫情所帶來的特殊環境，兩岸青年線上線下聯動，直接參與活動2361人。整個賽季有128隊1024人參加了共計127場的比賽，其中台灣地區有31所學校，64支戰隊，共計512人參與比賽，共同構建了虛擬與現實並舉的活動交流模式。

今年兩岸電競文化節在沿承電競交流、人文交流、文創交流三大版塊的基礎上，根據兩岸青年的提議，融合了元宇宙、在線經濟、青春文創等創新的元素，希望通過在線經濟職業體驗，助推兩岸電競文化節活動參與者能够快速地融入大陸生活、就業和數位創業中，讓兩岸青年共享大陸經濟發展的成果。