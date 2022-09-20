山東青島／舌尖上的青島 打卡美食

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
辣炒蛤蜊。 圖／本報山東青島傳真
辣炒蛤蜊。 圖／本報山東青島傳真

依山傍水的青島，因獨特的環境與氣候，孕育了豐富的資源與物產，青島人也因此創造出獨屬於青島的特色美味。

「吃蛤蜊、哈啤酒、洗海澡」，是青島人的幸福三寶，而辣炒蛤蜊，永遠是青島人餐桌上必不可少的一道菜。蛤蜊肉質鮮美無比，被稱為「天下第一鮮」、「百味之冠」。辣炒蛤蜊鮮味十足，更有辣椒的辣味刺激味蕾，是蛤蜊最常見的做法之一。石花菜涼粉，是青島有名的小吃。青島涼粉以青島獨有的一種海菜－石花菜熬製而成，是一種類似於果凍的凝膠狀食品，青島人也稱之海菜涼粉、石花菜涼粉。

石花菜涼粉。圖／本報山東青島傳真
石花菜涼粉。圖／本報山東青島傳真

大蝦燒白菜。圖／本報山東青島傳真
大蝦燒白菜。圖／本報山東青島傳真
大蝦燒白菜，主要原料為對蝦、白菜、蔥、薑、鹽等。此菜葷素搭配，口味鮮美。原材料據說是要用的海捕大對蝦和膠州大白菜，關鍵是食材要新鮮。
嶗山菇燉雞。圖／本報山東青島傳真
嶗山菇燉雞。圖／本報山東青島傳真

嶗山菇燉雞，青島代表菜之一，選用本地一年內的小公雞，用高湯燉製而成。雞和嶗山松菇合燉，味道鮮美。由於嶗山地區特殊的氣候、水質條件，使嶗山松菇具備了入口鬆軟、爽滑等品質，風味獨特，算得上是菌類上品。

流亭豬蹄，因產自流亭地區而得名。該菜品色澤鮮亮、味道鮮美、清爽不膩、鹹淡適中，肉質軟硬適度、組織緊密有彈性、無任何防腐添加劑，堪稱綠色食品。民國七年版的《周氏族譜》中記載，流亭豬蹄創始及成名於清咸豐年間，至今已有150多年的歷史。

蛤蜊 味道 水質

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