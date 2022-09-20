山東青島／海上桃源眾島嶼 遠離塵囂度假去

青島西海岸有大大小小的島嶼，座座如「海上桃源」，教人留連忘返。「嵌露刻秀，儼如畫屏，屹立於巨浸之上」的靈山島，如一塊晶瑩剔透的潤玉，安靜的躺在黃海的懷抱裡，度過漫長時光。

這裡遍布著大大小小的漁村，村民依海而居、靠海吃海，以打漁和種地為生。靈山島上有一座滿是貝殼的建築，如極具年代感的古堡佇立山下，這就是「貝殼樓」，共張貼了500餘種、100餘萬枚各式各樣的貝殼。

島南段環山公路之末的虎嘴崖，山體陡峭，狀如一隻臥身昂首的猛虎；每當太陽快要落山時，太陽就像是被老虎叼在嘴裡的仙丹，後人稱這一奇觀為「虎口含丹」。踏上碼頭向南仰望，可以看到象鼻山，山峰如一頭巨象，「象鼻」從山頂垂到山下，大象的「前腳」踏在山下的綠林叢中，守護著這座島。

星光島的珊瑚貝橋，長290公尺，寬36公尺，佇立在海邊。銀貝大劇院的造型，則像一尊銀色海螺，代表「碧海銀螺」。

竹岔島。圖／本報山東青島傳真

竹岔島，由火山噴發形成，至今還有保留比較完整的火山口一座。島上的岩石上，至今還留有火山噴發後形成的氣泡和自然形成的矽洞。

齋堂島。圖／本報山東青島傳真

齋堂島，與千年名勝琅琊台隔海相望，海水清澈，藍天碧波，水天相連。它也是一座歷史悠久的小島。兩千多年前，秦始皇為求長生不老，遣徐福東渡求藥；臨行前在琅琊台舉行了隆重的齋戒、沐浴和祭祀儀式，而齋戒之地選在了一個小島上，「齋堂島」由此得來。 連三島。圖／本報山東青島傳真

西海岸鳳凰島旅遊度假區的南端，外連島、中連島、裡連島三個小島潮漲相隔，傲然突立，潮落則三島比肩，共攜一體，「連三島」由此得名。