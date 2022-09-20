山東青島／即墨古城 存1400年歷史風華

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
即墨古城。 圖／本報山東青島傳真
即墨古城。 圖／本報山東青島傳真

即墨，始載於《戰國策》、《史記》等典籍，春秋戰國時期為齊國名邑，秦代置縣，隋朝遷現址建城。即墨大夫剛直不阿、田單破燕、田橫五百士、郭琇三疏等典故，讓即墨昭彰史冊。即墨縣治自西元596年遷至現址，至今已有1400多年歷史。

步入即墨古城，巍峨的城牆，復古的街巷和10餘座牌坊，讓人仿佛穿越千年。東西門裡大街橫貫全城，省內保存最完整的三堂老縣衙，儒家傳統文化承載地即墨文廟，原址保護的近百年建築即墨萬字會，見證歷史滄桑。

明清兩朝海防要地－雄崖所，位於即墨豐城北邊，丁字灣西岸。明朝時為抵禦倭寇的侵擾，在沿海各地設立衛和所。衛的級別高於所，雄崖所就是鼇山衛管轄下的一個所，在當時被稱為「雄崖守禦千戶所」，後來簡稱為雄崖所，至今已經有600多年的歷史，是山東省唯一一座保存最完整的海防古城。

在即墨，馬山地質公園也不容錯過。公園位於即墨西郊約7公里，由4個相連的山體組成，形似馬鞍，又名「馬鞍山」。山之西南部呈柱節理狀，筆直挺拔，排列緊密，形似一片密林，亦稱「馬山石林」，面山體含有柱狀節理石柱群、矽化木群、沉積構造，接觸變質帶等豐富的地質遺跡，約為1億年前岩漿湧出地表凝固而成，地質遺跡豐富、獨特，地質界稱為「袖珍式地質博物館」。

即墨馬山地質公園。圖／本報山東青島傳真
即墨馬山地質公園。圖／本報山東青島傳真

田橫祭海節，發源於田橫旅遊度假區周戈莊村，輻射至周邊黃龍莊等18個沿海漁業村莊，並影響到鄰近田橫鎮的一些村莊。距今已有500餘年的歷史，是國家級非物質文化遺產。

建築 傳統文化

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