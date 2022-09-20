山東青島／天上人間 海上嶗山

「泰山雖雲高，不如東海嶗。」山東嶗山，位於青島市東部，黃海之濱，古代曾稱牢山、勞山、鰲山，它是山東半島的主要山脈，最高峰名為「巨峰」，又稱嶗頂，為嶗山的主峰，海拔1133公尺。嶗山氣勢雄偉，拔海而立，嵐光變幻，有「海上名山第一」美稱。 嶗山主峰：巨峰。圖／本報山東青島傳真

昔日秦始皇、漢武帝登臨此山尋仙，唐明皇也曾派人進山煉藥，歷代文人名士都在此留下遊蹤，太清宮號稱「道教全真天下第二叢林」。全盛時期，有九宮、八觀、七十二庵，嶗山道士更是聞名遐邇。山上奇石怪洞，清泉流瀑，峰迴路轉，人文景觀和自然景觀交相輝映。 嶗山水韻。圖／本報山東青島傳真

嶗山形成於億年前的白堊紀，經過漫長歲月的滄桑巨變，天工造化，在大自然的雕鑿中，形成了雄偉、壯觀、奇特、秀麗的地貌形態。嶗山東部和南部緊逼大海，造就了山海相連的獨特景觀。蜿蜒曲折的海岸，形成了許多岬角和海灣，大小島嶼星羅棋布。 嶗山太清宮，被稱為「道教全真天下第二叢林」。圖／本報山東青島傳真 嶗山道教武術，是嶗山道教文化重要支柱之一。圖／本報山東青島傳真

嶗山道教建築群－太清宮。位於王哥莊街道青山村西側之老君峰下。太清宮整個殿宇原由三清殿、三官殿、三皇殿三個獨立院落組成，2005年又新建前後兩院；前院建有元君、元辰兩閣，後院為混元殿，皆為硬山式木結構建築。

明末清初著名小說家蒲松齡，曾經多次遊覽嶗山，為嶗山寫文做詩，並在他的志怪體小說「聊齋志異」中，寫了兩篇關於嶗山的短篇小說：嶗山道士、香玉。香玉的主人公之一絳雪，就是嶗山太清宮三官殿園內東側的耐冬樹。 世界上最大老子雕像，在嶗山太清宮後山。圖／本報山東青島傳真

嶗山道教武術，距今已有600多年歷史，是中國道教武術的一個重要門派，也是嶗山道教文化的重要支柱之一，與嶗山道教音樂，合稱嶗山道教「兩大精髓」。