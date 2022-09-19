樂視：直播一周全員病倒 網友稱賈躍亭回來數據會好點

樂視被曝其抖音賬號近30天直播14場，銷售額為2萬元人民幣。極少有人知道，今年蘋果發布會的同一天，樂視也開了一場秋季溝通會。相關負責人在會上表示，今年新東方「東方甄選」出來後感覺很受鼓舞，樂視正在努力成為下一個新東方。在熱搜上「讓大家見笑的」的樂視，9月14日晚單場直播GMV終於破萬。

兩天後，樂視在直播間賣出了第一台電視。在該直播切片的下面，樂視官方留言稱：直播一周，全員病倒，當主播太不容易了。

據中國經濟周刊，蟬媽媽最新數據，近30天擁有2.5萬粉絲的樂視直播11場，銷售額3.3萬元人民幣；市場部的日常直播7場，銷售額1.8萬元。值得一提的是，該賬號原來是樂視旗下一個拍辦公室答題短視頻的，此前已經積累了200餘萬粉絲，近一月來處於持續掉粉的狀態。

此外，儘管負責人稱要「努力成為下一個新東方」，但主播們目前還只是簡單介紹商品和優惠活動，話術尚不熟練，甚至多次觸碰違禁詞。 9月16日，樂視的抖音直播間一晚上被封了4次，彈幕和粉絲群裡不乏鼓勵和建議的聲音，甚至還有樂視前員工現身加油。樂視目前帶貨的商品，大多是旗下的電視手機小家電以及其他品牌的水果百貨等。

對此，有大陸網友稱：「讓老賈回來播，數據應該會好點」「這個銷售額不是很理想吧，離新東方還有點距離」「新東方也是很久才火起來的，所以不用灰心，萬一突然火了呢」「別捲了，好好做你們的神仙公司吧」。

此前，「樂視員工沒有996和內捲#」的話題衝上熱搜。 7月，有微博網友分享了一個「冷知識」：「樂視居然還剩下400多人，有不少是五年以上的老員工。為啥留下來？「幸福感是很多老樂視人留下來的理由」，「沒有內捲和 996，沒拖欠過留下來的員工的工資，也沒停過社保。 」

隨後，樂視的官方微博賬號轉發了這條微博，並且回復稱：「對，我們還有400多人，期待新的朋友加入。」而且還很敬業地宣傳了一下「入門旗艦機Y2 Pro即將預售」的消息，並稱：「樂視都還在堅持做手機，你有什麼理由不努力？」

有不少網友得知樂視員工現狀後表示真是「慕了」，也有評論稱：這不就是打工人的天花板嗎？不內捲和996，還「沒有老闆」，簡直是「神仙日子」。

據天眼查數據顯示，目前賈躍亭仍然是樂視控股、樂視網等樂視系公司的最大股東。只不過他人一直在美國，五年來一直活在「下週回國」的段子裡。