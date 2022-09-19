長江乾旱 舊粵漢鐵路武昌碼頭鐵軌遺跡露出水面

近來大陸長江水位降低，武漢江邊露出舊時粵漢鐵路棧橋、橋墩、鐵軌等遺跡全貌，吸引遊客前往打卡拍照。

大陸多省今年夏天嚴重乾旱，各地河川水位急降，長江從上游到中下游皆露出昔日罕見的古蹟文物，最新在長江武漢段露出的是100年前的武昌區粵漢鐵路火車輪渡碼頭棧橋和鐵軌遺跡，這裡曾是1957年武漢長江大橋通車前，連接京漢鐵路和粵漢鐵路的關鍵節點，連日來吸引市民和遊客前往參觀。

粵漢鐵路從廣東廣州到湖北武昌，1900年動工，直到1936年才全線通車，全長1059.6公里，前後經歷36年，現為京廣鐵路南段。1936年9月1日通車，由廣州黃沙出發，歷時44小時抵達武昌徐家棚。當時南來北往火車到了武漢以後, 通通都要拆散了坐輪渡才能過江。坐落在長江南岸的徐家棚火車輪渡碼頭就是粵漢鐵路的終點與起點。