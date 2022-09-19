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長江乾旱 舊粵漢鐵路武昌碼頭鐵軌遺跡露出水面
近來大陸長江水位降低，武漢江邊露出舊時粵漢鐵路棧橋、橋墩、鐵軌等遺跡全貌，吸引遊客前往打卡拍照。
大陸多省今年夏天嚴重乾旱，各地河川水位急降，長江從上游到中下游皆露出昔日罕見的古蹟文物，最新在長江武漢段露出的是100年前的武昌區粵漢鐵路火車輪渡碼頭棧橋和鐵軌遺跡，這裡曾是1957年武漢長江大橋通車前，連接京漢鐵路和粵漢鐵路的關鍵節點，連日來吸引市民和遊客前往參觀。
粵漢鐵路從廣東廣州到湖北武昌，1900年動工，直到1936年才全線通車，全長1059.6公里，前後經歷36年，現為京廣鐵路南段。1936年9月1日通車，由廣州黃沙出發，歷時44小時抵達武昌徐家棚。當時南來北往火車到了武漢以後, 通通都要拆散了坐輪渡才能過江。坐落在長江南岸的徐家棚火車輪渡碼頭就是粵漢鐵路的終點與起點。
1957年武漢長江大橋建成後與北京到漢口的京漢鐵路得以與粵漢鐵路接軌，全線改稱為京廣鐵路，徐家棚火車輪渡碼頭就此廢棄。
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