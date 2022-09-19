猴痘傳入中國引發關注 吳尊友「不要接觸外國人肌膚」建議惹爭議

9月16日，中國直轄市重慶確診1例境外輸入猴痘病例，這是中國首次正式公布這一極具傳染風險的病症登陸國內。到目前為止，官方尚未澄清患者是外國人還是從境外回國人。

次日，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在微博發表解釋長文詳談猴痘。他的文章提出5條具體建議：1、不要同外國人發生肌膚直接接觸；2、不要同近期（三周內）從境外回國的人發生肌膚接觸；3、不要同陌生人發生肌膚接觸；4、要注意做好手衛生；5、使用公共廁所，包括出差住宿賓館的廁所，如果使用座便器，盡可能使用一次性坐便紙，如果條件不允許，也可用酒精濕紙巾或蘸熱水的紙巾擦拭後再使用。

在這些建議中，尤其是前1、2條提及同外國人以及同境外回國的人的接觸，並用「不要」二字直接做出類似於禁止的決定，引起議論紛紛，有人在微博等社媒上更是批評擁有50萬粉絲的吳尊友，其毫無同理心的言論導致輿論大翻車。

有人指出，吳尊友的善意建議用處不大，為此而捅馬蜂窩很不值。微博作者「三思逍遙」寫道：

「吳尊友說不要和外國人發生肌膚接觸，看來是捅了馬蜂窩。作為公衛專家，從預防猴痘的角度說這話，是正常建議。但作為個體，未必把健康放在第一位。連艾滋都阻止不了接觸，更不用說不如艾滋厲害的猴痘了。所以，猴痘在中國的傳播是必然的」。

但更多的讀者認為吳尊友的言論並非在專業上受到否定，但從他這一身居高位的防疫學者筆下流出這樣的文字，至少說明他缺乏作為醫護人員最重要的基本素質即同情心，將外國人和回國入境者打入「另冊」，忘記了新冠初期武漢人在國內、華人在國外受到的普遍歧視。

微博上名為qcr9q9akvi的作者這樣寫道：

「吳尊友說不要接觸外國人。以他的職位，能不能委婉含蓄一點，新冠疫情剛剛開始的時候，如果各個國家都宣布不要接觸武漢人，不要接觸中國人……什麼感受？外交不能如戰狼 尤其是國家高級官員」。

banCAT在微博上呼籲吳尊友對其有關「外國人」的建議做出澄清：

「不要同外國人發生肌膚直接接觸； @吳尊友ChinaCDC 您這表達方式實在讓人大跌眼鏡啊，趕緊澄清一下吧… 如果不明白為什麼，就請回想一下，新冠剛開始的時候外國人看我們這些海外華人的眼光」。

吳尊友在文章中提到目前全球確診猴豆患者已達52996名，死亡18名，病亡率為0.03%。令人擔憂的一點是，近一個月來，病例和死亡率增長很快。

今年5月27日舉行的第75屆世界衛生大會上，世衛組織曾將曼德拉健康促進獎授予吳尊友教授，表彰他在艾滋病防控、健康促進等領域做出的貢獻。

（綜合報導）

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