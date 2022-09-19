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貴州大巴翻覆27死、20傷...官員稱會給交代 網痛批：怎麼交代？

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
摔成廢鐵的大巴車被工程車輛拖走。（搜狐）
摔成廢鐵的大巴車被工程車輛拖走。（搜狐）

貴州18日凌晨發生重大交通意外，載運涉疫隔離人員的大巴車在高速公路翻覆，結果造成27死、20傷慘劇，在當地引起強烈反彈與大批網友質疑。貴州貴陽市副市長林剛表示誠懇道歉，並稱會給全社會一個負責任的交代。

央視新聞18日深夜報導，這輛大巴車是在9月18日零點10分從貴陽市雲岩區出發，準備將隔離人員轉運至黔南州荔波縣隔離酒店集中醫學觀察。該車為抗疫轉運徵用車輛，核載49人，全車47人，包括45名雲岩區涉疫轉運的居民、1名駕駛員、1名隨車工作人員。

報導稱，18日2:40許，車輛行駛至黔南州三都至荔波高速32公里處發生側翻，墜入路旁深溝（約7至8米）。截至9月18日21時，事故共造成27人不幸遇難，20名傷者被就近送往醫院救治。

貴陽市副市長林剛18日晚間召開記者會表示，他代表市委、市政府對所有遇難人員表示沉痛哀悼，向所有遇難人員家屬、受傷人員表示深切慰問，並向全社會作出誠懇道歉。接下來，貴陽市會嚴肅認真地配合上級有關部門徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人，給全社會一個負責任的交代。

但此事在貴陽市發生強烈反彈，大量網友留言痛批當地政府，「再多的道歉也沒用」、「這麼大的貴陽市難道找不到隔離酒店，一定要外運至3百公里外的荔波縣隔離酒店？當中是否有利益輸送問題？」網友還稱高速公路上大客車凌晨2點至5點不得行駛，而事故發生時間是凌晨2點40左右，貴陽市為何要以涉嫌嚴重違規的方式轉運隔離人員？這樣大規模的長途轉運，深夜加班，已嚴重違反規定。

還有網友質疑，駕駛員全身防護服開車，又在半夜工作，極有可能極度疲勞下發生車禍。

發生大車禍的貴陽這輛大巴出發前的照片。（紅星網路電視台）
發生大車禍的貴陽這輛大巴出發前的照片。（紅星網路電視台）

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大陸貴州大巴車翻覆 造成27死20傷重大意外

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