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探測青藏高原氣象 陸大型無人機首飛成功

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
大陸翼龍-2氣象無人機在青藏高原進行高空氣象探測。（央視）
大陸翼龍-2氣象無人機在青藏高原進行高空氣象探測。（央視）

大陸近年大力發展大型無人機運用在各個層面，除軍事用途外，在氣象偵測方面也有所獲。大陸中國氣象局氣象探測中心17日以翼龍-2大型無人機，首次成功對青藏高原上空進行觀測與數據採集。

央視報導，青藏高原東南緣的四川省阿壩藏族羌族自治州，17日一架由大陸自主研發的高空氣象探測大型無人機從紅原機場起飛，在「中華水塔」三江源地區的阿尼瑪卿雪山7500米高空成功下投12枚探空儀，與機載合成孔徑雷達、大氣微波綜合廓線儀一起，實現對青藏高原大氣垂直和下墊面掃描。

伴隨著一組組三江源地區雲系分布、水汽結構、風場及下墊面情況等觀測資料即時傳回地面指揮系統，大陸高空大型無人機高原氣象觀測試驗首飛作業成功，對大陸掌握南亞高壓、南支槽、高原渦等天氣氣候系統演變以及低緯海洋水氣進入大陸通道等影響提供關鍵科學資料，可進一步提高西南地區天氣預報準確率、做好氣象防災減災第一道防線。

中國工程院院士、試驗總顧問徐祥德說，青藏高原對中國、東亞乃至全球氣候變化有著較大影響，但建站難、大氣垂直結構及下墊面觀測資訊缺乏。借助高空大型無人機機動觀測優勢，可獲取定點和更大範圍垂直觀測資料。

報導稱，中國氣象局氣象探測中心以翼龍-2大型無人機，聯合中國航空工業集團有限公司等16家單位共同開展西南觀測試驗。此次是大型無人駕駛航空器氣象觀測專項計畫（海燕計畫）重要成果。

青藏高原 氣象局

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