DNA存儲大突破 敦煌壁畫常溫存千年 9.4℃存萬年

根據天津大學消息，該校合成生物學團隊創新DNA存儲算法，將十幅精選敦煌壁畫存入DNA中，通過加速老化實驗驗證壁畫信息在實驗室常溫可保存千年，9.4℃下可保存兩萬年。該算法支持DNA分子成為世界上最可靠的數據存儲介質之一，可讓面臨老化破損危機的人類文化遺產信息保存千年萬年。該成果近日發表於《自然·通訊》上。

新華社報導，從結繩記事、倉頡造字到磁帶等現代磁光電存儲技術，人類文明的發展與存儲技術密切相關。隨著科學技術的進步，數據存儲方式不斷迭代創新。中國科學院院士、天津大學元英進教授帶領團隊一直致力於下一代存儲技術——DNA存儲。

「據國際數據公司估計，到2025年全球數據總量將達到驚人的175ZB（1ZB 10的21次方字節）。全世界都在建數據中心，數據中心的能耗是驚人的。DNA存儲由於其高存儲密度與低能耗處理等特點，被視為一種極具潛力的存儲技術，成為應對數據存儲增長挑戰的新機遇。」元英進介紹說。

2021年8月，元英進教授團隊取得DNA存儲的重大突破，從頭編碼設計合成了一條長度為254886鹼基對、專用於數據存儲的酵母人工染色體，將兩張經典圖片和一段視訊存儲於人造染色體中，利用酵母繁殖實現了數據穩定複製，並用奈米孔測序器件實現了數據快速讀出與無錯恢復。

DNA存儲高效低耗，但作為一種鏈式生物大分子，在體外常溫保存時會面臨DNA斷裂降解等風險，嚴重影響信息存儲的長期可靠性，是亟待解決的關鍵科學問題。對此，元英進團隊設計了基於德布萊英圖理論的序列重建算法來解決DNA斷裂等問題。