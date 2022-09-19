快訊

高溫炎熱早晚溫差大 吳德榮：周末熱帶擾動需觀察

學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

DNA存儲大突破 敦煌壁畫常溫存千年 9.4℃存萬年

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據天津大學消息，該校合成生物學團隊創新DNA存儲算法，將十幅精選敦煌壁畫存入DNA中，通過加速老化實驗驗證壁畫信息在實驗室常溫可保存千年，9.4℃下可保存兩萬年。該算法支持DNA分子成為世界上最可靠的數據存儲介質之一，可讓面臨老化破損危機的人類文化遺產信息保存千年萬年。該成果近日發表於《自然·通訊》上。

新華社報導，從結繩記事、倉頡造字到磁帶等現代磁光電存儲技術，人類文明的發展與存儲技術密切相關。隨著科學技術的進步，數據存儲方式不斷迭代創新。中國科學院院士、天津大學元英進教授帶領團隊一直致力於下一代存儲技術——DNA存儲。

「據國際數據公司估計，到2025年全球數據總量將達到驚人的175ZB（1ZB 10的21次方字節）。全世界都在建數據中心，數據中心的能耗是驚人的。DNA存儲由於其高存儲密度與低能耗處理等特點，被視為一種極具潛力的存儲技術，成為應對數據存儲增長挑戰的新機遇。」元英進介紹說。

2021年8月，元英進教授團隊取得DNA存儲的重大突破，從頭編碼設計合成了一條長度為254886鹼基對、專用於數據存儲的酵母人工染色體，將兩張經典圖片和一段視訊存儲於人造染色體中，利用酵母繁殖實現了數據穩定複製，並用奈米孔測序器件實現了數據快速讀出與無錯恢復。

DNA存儲高效低耗，但作為一種鏈式生物大分子，在體外常溫保存時會面臨DNA斷裂降解等風險，嚴重影響信息存儲的長期可靠性，是亟待解決的關鍵科學問題。對此，元英進團隊設計了基於德布萊英圖理論的序列重建算法來解決DNA斷裂等問題。

DNA 老化 壁畫

延伸閱讀

蔣萬安家人成箭靶 徐巧芯：爸爸緋聞跟兒子選舉有關係？

影／周玉蔻以DNA開戰 蔣萬安怒嗆：有本事衝著我本人來

王室再掀波瀾？澳洲男自稱是查理三世私生子 願驗DNA證明

人權觀察：西藏大規模採集DNA 對象小至幼稚園

相關新聞

隔離轉運路上…貴州車禍27死

十八日凌晨二時四十分許，大陸貴州黔南州三都至荔波高速三都段發生一起巴士側翻事故。當時車上載有四十七人，截至昨晚消息，事故...

陸採果機器人 楊凌農高會秀手藝

兩條機械臂由一部迷你履帶車搭載著，熟練地判斷出果實所在的位置，將蘋果摘下枝頭……在第29屆中國楊凌農業高新科技成果博覽會...

北京首條古樹主題文化胡同 落成

初秋，步入東四三條，高大茂盛的國槐林立兩旁，樹冠相交，亭亭如蓋。近日，北京首條古樹主題文化胡同在東四三條落成，經過對古樹...

DNA存儲大突破 敦煌壁畫常溫存千年 9.4℃存萬年

根據天津大學消息，該校合成生物學團隊創新DNA存儲算法，將十幅精選敦煌壁畫存入DNA中，通過加速老化實驗驗證壁畫信息在實...

探測青藏高原氣象 陸大型無人機首飛成功

大陸近年大力發展大型無人機運用在各個層面，除軍事用途外，在氣象偵測方面也有所獲。大陸中國氣象局氣象探測中心17日以翼龍-...

1天吸6千萬人次 小遊戲「羊了個羊」為何讓陸人瘋狂？

近日大陸社交平台上，有一款取名似乎有點諧音梗嫌疑的微信小遊戲「羊了個羊」，憑著輕鬆有趣，又能勾起勝負欲的玩法暴紅。截至9月16日，微博討論話題量超過25億，每日遊戲挑戰次數超過六千萬，但也引來抄襲、流量詐騙等爭議。有業內人士形容，「羊了個羊」把小遊戲的廣告吸金套路運用到了極致，堪稱小成本大收益的教科書級範例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。