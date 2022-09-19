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北京首條古樹主題文化胡同 落成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
秋日，東四三條胡同古樹灑下綠蔭。圖／本報北京傳真
秋日，東四三條胡同古樹灑下綠蔭。圖／本報北京傳真

初秋，步入東四三條，高大茂盛的國槐林立兩旁，樹冠相交，亭亭如蓋。近日，北京首條古樹主題文化胡同在東四三條落成，經過對古樹「體檢」和「開方抓藥」、設立路牌導視等，20株百餘年樹齡的國槐愈發枝繁葉茂，「老巷幽宅靜樹依」的胡同畫卷愈加生動。

作為北京最古老的街區之一，東四三條胡同距今已有750多年歷史。胡同長700餘公尺，寬8公尺，兩旁林立著20株百餘年樹齡的國家二級古樹─國槐，平均冠幅17公尺，平均樹高達26公尺，兩側樹冠相交，如一張張巨大的綠傘。綠意掩映著青磚灰瓦、朱門楹聯，成為東四三條的獨特風景。

目前，很多古樹周圍設了保護圍欄，樹幹上掛著「身分銘牌」，掃描銘牌上的二維碼，古樹的具體位置、年代、樹高、平均冠幅、生長習性等資訊可清晰流覽。

去年下半年，古樹保護施工方技術負責人賈子強和同事們對古樹一一做「體檢」，發現不少樹體有傾斜傾向等「病症」。

根據國槐的生物學特徵和生長發育規律，他們「把脈問診」、「開方抓藥」，對樹洞進行了防腐殺蟲、清理腐爛物，對傾斜的樹體進行了支撐加固，並整理有安全隱患的枯死枝、斷枝、劈裂枝、病蟲枝等。經過復壯，飽經滄桑的古樹愈發枝繁葉茂。

除了復壯古樹，東四三條還增設了不少與古樹相關的路牌導視。在胡同東西口，兩塊古香古色的路牌導視融合了古樹文化與胡同文化，上面詳細描述了胡同歷史和古槐樹的相關知識。

「這些古樹穿過漫長的歲月，經歷著時序的更替，記錄著風物的變遷，是胡同的特有標誌。我們將路牌導視與文化景觀結合，使古樹歷史文化知識以景觀形式融入居民日常生活。」相關負責人說，下一步，東城區還將在路牌導視上增加「聽」和「看」的二維碼，市民掃碼就能聽古樹故事。

作為北京文物古跡最為集中的區域之一，東城區現存古樹名木6754株。今年，東城區還將把倉南胡同14號院建成古樹文化社區，並計畫完成280株瀕危、衰弱古樹名木復壯保護。

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